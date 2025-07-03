Ястремская после сенсации на Уимблдоне победила на тай-брейке неуступчивую россиянку (видео)

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), сенсационно победившая в 1-м круге чемпионку «Ролан Гаррос"-2025 Коко Гауфф (2-я) из США, продолжила успешное выступление на Уимблдоне с общим призовым фондом 71 млн 630 тысяч долларов.



В поединке второго круга 25-летняя одесситка обыграла на тай-брейке в тяжелом трехсетовом противостоянии 23-летнюю «нейтральную» россиянку Анастасию Захарову (95-я) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) и не стала жать оппонентке руку.

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Выход в третий круг состязаний принес Ястремской 208 987 долларов призовых «грязными». Путевку в 1/8 финала Уимблдона украинка оспорит в победительницей матча между американкой Софи Кенин (28-я) и испанской Джессикос Бусас Манейро (62-я).

К сожалению, еще одна украинка Юлия Стародубцева (68-я) в матче второго круга проиграла «нейтральной» россиянке Людмиле Самсоновой (19-я) — 2:6, 1:6, заработав на лондонских кортах 136 117 долларов «грязными».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина в поединке второго круга Уимблдона победила белоруску Александру Соснович.

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Фото Jimmie48



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