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Спорт

Свитолина победила на Уимблдоне неудобную белоруску «без флага» и пробилась в третий круг (видео)

22:11 2 июля 2025
Элина Свитолина

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (13-я в мировом рейтинге), дошедшая до четвертьфинала «Ролан Гаррос"-2025, продолжила успешное выступление на кортах Уимблдона с общим призовым фондом 71 млн 630 тысяч долларов.

В поединке второго круга 30-летняя одесситка обыграла 31-летнюю «нейтральную» белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:4, прервав серию из двух подряд поражений от уроженки минска. Жать руку неудачнице украинка не стала.

Напомним, что на старте турнира Элина заставила зачехлить ракетку Анну Бондар (75-я) из Венгрии — 6:3, 6:1.

Выход в третий раунд состязаний принес Свитолиной 208 987 долларов призовых «грязными». Путевку в 1/8 финала Уимблдона украинка оспорит в матче с бельгийкой Элизе Мертенс (23-я), которая одолела китаянку Энн Ли (65-я) — 6:7 (5), 6:1, 6:2.

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Добавим, что в одиночном разряде Уимблдона продолжают выступления еще две украинки — Даяна Ястремская (42-я), сенсационно обыгравшая 2-ю ракетку мира Коко Гауфф из США — 7:6 (3), 6:1, и Юлия Стародубцева (68-я), которая в 1-м раунде оказалась сильнее британки Франчески Джонс (117-я) — 1:6, 6:3, 6:1. А вот Марта Костюк (26-я), к сожалению, прекратила борьбу на Туманном Альбионе, сенсационно проиграв на старте словенке Веронике Эрьявец (171-я) — 6:3, 3:6, 4:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальная уроженка москвы получит 77 тысяч евро за позор на Уимблдоне.

Фото Jimmie48

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