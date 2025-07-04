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В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь
Вместе с решением о росте минимальной заработной платы Кабмин в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы утвердил также положение о повышении минимальной пенсии, предусмотрев увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Об этом рассказывает издание «AgroНеделя».
Плановое повышение пенсий: ежегодный рост
Как отмечает издание, на сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну. Согласно новой Бюджетной декларации, правительство предлагает ежегодно повышать размер прожиточного минимума для этой категории граждан в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в течение трех последующих лет.
Какими будут минимальные пенсии в 2026—2028 годах
Согласно плану правительства, минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, будет постепенно расти:
- в 2026 году — 2564 гривны;
- в 2027 году — 2715 гривен;
- в 2028 году — 2859 гривен.
Также в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предусмотрено увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (т.е. минимальной пенсии). Поэтому пенсии будут повышаться вместе с соответствующими постановлениями.
Таким образом, в ближайшие годы социальные гарантии для пенсионеров усилятся, а минимальные выплаты будут расти вместе с инфляционными изменениями.
Кроме того, напомним, что право на пенсию по инвалидности в результате боевых действий имеют не только военнослужащие.
Фото Pixabay246
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