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Деньги

В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь

9:24 4 июля 2025
Кабмин планирует рост минимальной зарплаты. Фото Pixabay

Вместе с решением о росте минимальной заработной платы Кабмин в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы утвердил также положение о повышении минимальной пенсии, предусмотрев увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом рассказывает издание «AgroНеделя».

Плановое повышение пенсий: ежегодный рост

Как отмечает издание, на сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну. Согласно новой Бюджетной декларации, правительство предлагает ежегодно повышать размер прожиточного минимума для этой категории граждан в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в течение трех последующих лет.

Какими будут минимальные пенсии в 2026—2028 годах

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Согласно плану правительства, минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, будет постепенно расти:

  • в 2026 году — 2564 гривны;
  • в 2027 году — 2715 гривен;
  • в 2028 году — 2859 гривен.

Также в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предусмотрено увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (т.е. минимальной пенсии). Поэтому пенсии будут повышаться вместе с соответствующими постановлениями.

Таким образом, в ближайшие годы социальные гарантии для пенсионеров усилятся, а минимальные выплаты будут расти вместе с инфляционными изменениями.

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Кроме того, напомним, что право на пенсию по инвалидности в результате боевых действий имеют не только военнослужащие.

Фото Pixabay

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