Враг ночью атаковал Кировоградскую и Полтавскую области: ранены люди и повреждены дома

Полтавщину, где накануне в областном центре под ударом противника находилось здание ТЦК и СП, а также Кировоградщину в ночь на 4 июля россияне атаковали ударными беспилотниками.

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Так, председатель Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что ночью в регионе работала ПВО — сбивала вражеские дроны.

В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждены кровля и окна жилого дома. «К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали», — добавил он.

А накануне вечером в результате падения обломков вражеских дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль, также травмы получили два человека.

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Сложную ночь пережила и Кировоградщина, которую также атаковали дроны-камикадзе. «Небо над Кировоградщиной рассекали десятки вражеских дронов. Активно работали мобильные огневые группы», — отметил глава ОВА Андрей Райкович.

В Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на пятницу, 4 июля, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Основной удар пришелся на Киев. В не менее пяти районах города зафиксировали последствия атаки. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы. Кроме того, в столице была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за пожаров жителей Киева призвали закрыть окна, поскольку в воздухе продукты горения. По данным ВВС, в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, среди которых дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

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Иллюстративное фото со страницы ГСЧС

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