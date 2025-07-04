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550 «Шахедов» и ракет атаковали Украину: основное направление удара — Киев
С вечера четверга, 3 июля, до утра пятницы, 4 июля, столица Украины снова находилась под комбинированной массированной атакой россиян.
Накануне вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА неустановленного типа, который кружил над Киевом, за ним последовали ударные дроны-камикадзе, а ночью враг несколько раз запускал по столице баллистические ракеты. Ближе к утру в воздушном пространстве Украины сбивали еще и крылатые ракеты.
В ПС ВСУ утром сообщили, что всего враг применил 550 средств нападения.
Так, россияне атаковали Украину:
- 539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф (более 330 из них — «Шахеды»);
- 1 аэробалистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл.
- 6 баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Брянской обл.
- 4 крылатыми ракетами «Искандер-К» из Курской, Воронежской обл.
По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 — локационно потеряны.
- 268 враждеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 крылатые ракеты «Искандер-К».
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.
Этой ночью взрывы раздавались во многих районах столицы. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали 19 жителей столицы, 14 из которых госпитализировали.
Известно, что в Днепровском районе обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.
В Соломенском зафиксировано падение обломков на нежилую застройку, на территорию гаражного кооператива, где начался пожар. Также горели складские помещения и административное здание. В ГСЧС уточнили, что в этом районе произошло частичное разрушение 5-этажки, горела кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м.
«Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры», — добавили в чрезвычайной службе.
В Святошинском районе в результате падения обломков дрона-камикадзе горели складские помещения, а во дворе 16-этажки — припаркованные возле дома машины. Также возник пожар в частном секторе.
В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Обошлось без детонации и пожаров.
В Голосеевском повреждено медицинское учреждение, а в Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом, который еще не заселен.
А «Укрзалізниця» сообщает о повреждении железнодорожной инфраструктуры в пределах Киева, из-за чего изменились некоторые маршруты поездов.
Так, пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов.
А Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
«Просим прощения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошино — Киев-Пассажирский», — добавили в «УЗ».
В Киевской области, по информации руководителя ОВА Николая Калашника, последствия вражеской атаки фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Впрочем, это была информация на три часа ночи.
В частности, были повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах.
В Запорожской области оккупанты в течение суток нанесли 377 ударов по 11 населенным пунктам. Россияне применяли авиацию, запустили 245 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), восемь раз обстреливали из РСЗО Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки, а также нанесли 120 артиллерийских ударов. По информации руководителя ОВА Ивана Федорова, местным властям поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов, квартир и автомобилей.
Без погибших и пострадавших обошлось и на Днепропетровщине. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, ночью защитники неба сбили 14 вражеских БПЛА.
«В результате атаки в Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и 2 гаража. По Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены инфраструктура и частный дом», — добавил он.
А в Херсонской области есть жертвы Руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших местных жителях.
«российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 12 частных домов. Также оккупанты повредили карету „скорой“ и частные автомобили», — отметил руководитель ОВА и добавил, что захватчики устроили дроновый террор жителям области.
Напомним, что накануне россияне ударили баллистикой по портовой структуре Одессы — погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе и члены экипажа иностранного судна.
Есть погибшие и в Полтаве, где накануне враг атаковал камикадзе дронами здание ТЦК и СП.
Фото ГСЧС284
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