С вечера четверга, 3 июля, до утра пятницы, 4 июля, столица Украины снова находилась под комбинированной массированной атакой россиян.

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Накануне вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА неустановленного типа, который кружил над Киевом, за ним последовали ударные дроны-камикадзе, а ночью враг несколько раз запускал по столице баллистические ракеты. Ближе к утру в воздушном пространстве Украины сбивали еще и крылатые ракеты.

В ПС ВСУ утром сообщили, что всего враг применил 550 средств нападения.

Так, россияне атаковали Украину:

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539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф (более 330 из них — «Шахеды»);

1 аэробалистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл.

6 баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Брянской обл.

4 крылатыми ракетами «Искандер-К» из Курской, Воронежской обл.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 — локационно потеряны.

268 враждеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 крылатые ракеты «Искандер-К».

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

Этой ночью взрывы раздавались во многих районах столицы. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали 19 жителей столицы, 14 из которых госпитализировали.

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ГСЧС ликвидирует последствия ударов в нескольких районах Киева. Фото ГСЧС

Известно, что в Днепровском районе обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.

В Соломенском зафиксировано падение обломков на нежилую застройку, на территорию гаражного кооператива, где начался пожар. Также горели складские помещения и административное здание. В ГСЧС уточнили, что в этом районе произошло частичное разрушение 5-этажки, горела кровля 7-этажки на площади 2000 кв. м.

Обломки дронов-камикадзе повредили жилые дома. Фото ГСЧС

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«Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры», — добавили в чрезвычайной службе.

В столице госпитализированы 14 пострадавших. Фото ГСЧС

В Святошинском районе в результате падения обломков дрона-камикадзе горели складские помещения, а во дворе 16-этажки — припаркованные возле дома машины. Также возник пожар в частном секторе.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Обошлось без детонации и пожаров.

В Киеве повреждены многие инфраструктурные объекты. Фото ГСЧС

В Голосеевском повреждено медицинское учреждение, а в Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом, который еще не заселен.

А «Укрзалізниця» сообщает о повреждении железнодорожной инфраструктуры в пределах Киева, из-за чего изменились некоторые маршруты поездов.

Так, пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов.

А Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

«Просим прощения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошино — Киев-Пассажирский», — добавили в «УЗ».

В Киевской области, по информации руководителя ОВА Николая Калашника, последствия вражеской атаки фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Впрочем, это была информация на три часа ночи.

В Киевской области спасатели ликвидируют последствия российской атаки в пяти районах. Фото ГСЧС

В частности, были повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах.

В Запорожской области оккупанты в течение суток нанесли 377 ударов по 11 населенным пунктам. Россияне применяли авиацию, запустили 245 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), восемь раз обстреливали из РСЗО Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки, а также нанесли 120 артиллерийских ударов. По информации руководителя ОВА Ивана Федорова, местным властям поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов, квартир и автомобилей.

Без погибших и пострадавших обошлось и на Днепропетровщине. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, ночью защитники неба сбили 14 вражеских БПЛА.

«В результате атаки в Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и 2 гаража. По Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены инфраструктура и частный дом», — добавил он.

А в Херсонской области есть жертвы Руководитель областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших местных жителях.

«российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 12 частных домов. Также оккупанты повредили карету „скорой“ и частные автомобили», — отметил руководитель ОВА и добавил, что захватчики устроили дроновый террор жителям области.

Напомним, что накануне россияне ударили баллистикой по портовой структуре Одессы — погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе и члены экипажа иностранного судна.

Есть погибшие и в Полтаве, где накануне враг атаковал камикадзе дронами здание ТЦК и СП.

Фото ГСЧС

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