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Дроны врага атаковали городской и областной ТЦК в Полтаве: есть жертвы (видео)
Утром 3 июля Полтаву атаковали вражеские дроны. В городе были слышны звуки взрывов, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
«В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем», — говорится в сообщении.
В части домов неподалеку от места обстрела выбиты окна, также повреждены автомобили.
Перед этим Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении города с севера и запада.
В Полтаве во время утренней воздушной тревоги оказалось закрытым укрытие в самом центре города — в Театре Гоголя. Люди, которые искали защиту, не смогли попасть внутрь
По информации местных СМИ, в Полтаве предварительно прилет в здание областного ТЦК.
После атаки дроны и взрывов в городе сильный пожар.
По информации командования Сухопутных войск, около 9:00 враг нанес удар по Полтаве. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Есть погибшие и раненые.
«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно» , — говорится в сообщении.
Позже в ОВА сообщили, что по предварительной информации, погибли два человека, 11 — ранены.
«На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы», — отметил Владимир Когут.
Напомним, на днях россияне ударили рядом со зданием одного из ТЦК в Кривом Роге. Тогда пострадали три человека.342
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