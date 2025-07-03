Дроны врага атаковали городской и областной ТЦК в Полтаве: есть жертвы (видео)

Утром 3 июля Полтаву атаковали вражеские дроны. В городе были слышны звуки взрывов, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.



«В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем», — говорится в сообщении.

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В части домов неподалеку от места обстрела выбиты окна, также повреждены автомобили.

Перед этим Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении города с севера и запада.

В Полтаве во время утренней воздушной тревоги оказалось закрытым укрытие в самом центре города — в Театре Гоголя. Люди, которые искали защиту, не смогли попасть внутрь

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По информации местных СМИ, в Полтаве предварительно прилет в здание областного ТЦК.

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После атаки дроны и взрывов в городе сильный пожар.

По информации командования Сухопутных войск, около 9:00 враг нанес удар по Полтаве. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Есть погибшие и раненые.

«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно» , — говорится в сообщении.

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Позже в ОВА сообщили, что по предварительной информации, погибли два человека, 11 — ранены.

«На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы», — отметил Владимир Когут.

Напомним, на днях россияне ударили рядом со зданием одного из ТЦК в Кривом Роге. Тогда пострадали три человека.

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