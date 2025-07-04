Ударили по «глазам» армии врага: украинские дроны ночью атаковали объекты в тылу россии (видео)

В ночь на 4 июля, когда россияне били баллистикой и «Шахедами» по Киеву, «добрые дроны» наведались в рф — в московской и ростовской областях атакованы предприятия, работающие на ВПК.

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Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на Ростовщине под ударом находился в частности Азовский оптико-механический завод, производящий критические компоненты для армии россии:

прицелы;

дальномеры;

тепловизоры;

системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и авиации.

«Именно здесь собирают „глаза“ для российской бронетехники», — добавил он.

Отметим, что на территории россии все чаще фиксируют удары по предприятиям, работающим на войну, нефтеперерабатывающим комплексам и военным объектам. Атаки часто связаны с деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) или других силовых структур.

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Целью ударов является ослабление российской экономики, нарушение логистических цепочек по поставке топлива, уменьшение производственных мощностей и создание дополнительной нагрузки на систему противовоздушной обороны внутри россии. Напомним, что недавно Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду объектов на территории рф, среди которых был пороховой завод в Тамбовской области и ряд других объектов.

Фото — скриншот

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