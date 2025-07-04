- 08:44 Дроны атаковали военные аэродромы в Саратовской и Воронежской областях, а также предприятие «оборонки» в Чебоксарах
- 08:18 Козерогов ждет перезагрузка, а Стрельцов посетит дух приключений: гороскоп на 5 июля
- 08:00 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 04.07 22:26 Как сохранить чемодан в идеальном виде на многие годы: сделать это легко и просто
- 04.07 21:59 Грибной соус — настоящее объедение: готовится очень просто
- 04.07 21:37 Свитолина вылетела с Уимблдона, проиграв экс-первой ракетке мира
- 04.07 21:30 Пока у родителей разборки: дочь Джоли и Питта раскрыла тайну своего парня
- 04.07 21:01 Стабилизирует уровень глюкозы и циркадный ритм: чем полезны ранние ужины
- 04.07 20:34 В последнюю секунду оттолкнул побратима и принял удар дрона: на Сумщине погиб защитник из Винницкой области
- 04.07 20:26 «Многие страны требуют, чтобы загранпаспорт был действителен не менее полугода до истечения срока», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 04.07 20:06 Клубничный торт: идеальный десерт для летних чаепитий
- 04.07 19:53 Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые подробности
Ударили по «глазам» армии врага: украинские дроны ночью атаковали объекты в тылу россии (видео)
В ночь на 4 июля, когда россияне били баллистикой и «Шахедами» по Киеву, «добрые дроны» наведались в рф — в московской и ростовской областях атакованы предприятия, работающие на ВПК.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на Ростовщине под ударом находился в частности Азовский оптико-механический завод, производящий критические компоненты для армии россии:
- прицелы;
- дальномеры;
- тепловизоры;
- системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и авиации.
«Именно здесь собирают „глаза“ для российской бронетехники», — добавил он.
Отметим, что на территории россии все чаще фиксируют удары по предприятиям, работающим на войну, нефтеперерабатывающим комплексам и военным объектам. Атаки часто связаны с деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) или других силовых структур.
Целью ударов является ослабление российской экономики, нарушение логистических цепочек по поставке топлива, уменьшение производственных мощностей и создание дополнительной нагрузки на систему противовоздушной обороны внутри россии. Напомним, что недавно Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду объектов на территории рф, среди которых был пороховой завод в Тамбовской области и ряд других объектов.
Фото — скриншот137
Читайте нас в Facebook