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Под москвой поражено предприятие, производящее боевые части для «Шахедов», — Генштаб (фото, видео)
Украинские ударные дроны, на днях атаковавшие в российском Ижевске предприятие «Купол», на котором два года назад начали производить ударные беспилотники «Гарпия-А1», 4 июля поразили предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа «Шахед» в Подмосковье.
Информацию подтверждают в Генштабе ВСУ и добавляют, что эту операцию в рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражено предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (Сергиев Посад, Московская область россии).
На предприятии производят в том числе и термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed.
В Генштабе заявили, что достижение наших средств поражения цели подтверждено и что в районе объекта зафиксирован пожар и сильное задымление.
Результаты поражения уточняются.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что 4 июля в Ростовской области россии дроны атаковали Азовский оптико-механический завод, на котором изготавливают критические компоненты для армии рф.
Фото из открытых источников79
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