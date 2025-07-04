Под москвой поражено предприятие, производящее боевые части для «Шахедов», — Генштаб (фото, видео)

Украинские ударные дроны, на днях атаковавшие в российском Ижевске предприятие «Купол», на котором два года назад начали производить ударные беспилотники «Гарпия-А1», 4 июля поразили предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа «Шахед» в Подмосковье.

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Информацию подтверждают в Генштабе ВСУ и добавляют, что эту операцию в рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражено предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (Сергиев Посад, Московская область россии).

На предприятии производят в том числе и термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed.

В Генштабе заявили, что достижение наших средств поражения цели подтверждено и что в районе объекта зафиксирован пожар и сильное задымление.

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Результаты поражения уточняются.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что 4 июля в Ростовской области россии дроны атаковали Азовский оптико-механический завод, на котором изготавливают критические компоненты для армии рф.

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Фото из открытых источников

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