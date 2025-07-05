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Мир

Китай должен использовать свое влияние на путина: глава МИД Германии выступил с заявлением

14:23 5 июля 2025
Иоганн Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, ранее раскритиковавший путина за продолжение войны, призвал Китай использовать свое влияние на россию, чтобы быстро прекратить агрессию против Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Берлине, пишет издание N-tv.de.

«Мы рассчитываем на честные и конкретные усилия Китая, а также на его значительное влияние на россию, чтобы прекратить этот конфликт», — сказал политик ХДС.

Он призвал Ван И «использовать имеющиеся варианты, чтобы привлечь россию к столу переговоров». Он также подчеркнул, насколько важно, чтобы Китай сделал все возможное для предотвращения попадания критически важных для войны товаров в россию.

«Это еще больше ухудшит нашу стабильность и безопасность здесь, в Европе, Азии и во всем мире. Крайне важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН, такой как Китай, взял на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире», — сказал он.

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Кроме того, Вадефуль также отметил, что Пекин может сыграть конструктивную роль в конфликте с Ираном.

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