«В истории с Ираном меня радует китайская беззубость»: Виктор Таран — об «оси зла» и карме

Украинский политолог и общественный деятель Виктор Таран считает, что в противостоянии Израиля и Ирана Китай вместо защиты Тегерана, а также россия, подписавшая с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, оставили Иран один на один с Израилем

Украинский политолог и общественный деятель Виктор Таран считает, что в противостоянии Израиля и Ирана Китай вместо защиты Тегерана, а также россия, подписавшая с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, оставили Иран один на один с Израилем

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«В истории с Ираном меня искренне радуют две вещи.

Во-первых, это кармический бумеранг, прилетевший иранцам за то зло, что они принесли украинцам… Он прилетел в страну, которая в свое время сбила самолет, где была элита украинского авиастроительства.

Стране, которая снабжает рашистами «шахеды», которые каждый день убивают украинцев…

И вот теперь иранцы сами каждую ночь живут под сиренами.

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Их инфраструктура уничтожается, а телеграмм-каналы плачут, что «враг бьет в глубокий тыл».

Вот только никто не уточняет, что «враг» — это тот мир, который Иран так упорно пытался обхитрить…

И если Израиль продолжит интенсивность бомбардировок, Иран ждет два сценария: плохой (смена власти) и очень плохой (распад страны).

А второе, что меня радует, это китайская беззубость. Китай, великий старший брат по «оси зла», чей голос гремит на рынке мировой дипломатии, в этой ситуации едва прошептал.

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Вместо реальной защиты своего прокси, мы слышим традиционное «мы глубоко озабочены», «призываем к воздержанию» и «Китай всегда за мир».

В лучших традициях ЕС в 2022 году.

Пекин не бросился спасать Тегеран, потому что знает — нет у них реальной силы… Единственное, что смогли, это угрожать из-за еще одного своего прокси. И больше — ничего. Никакой ракеты, ни одного ПВО, ни одного патрона…

Тотальное «зеро».

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И «ось зла» и евразийский проект исчезают в этом «очке», точнее «зеро», так и не родившись.

И за этим внимательно наблюдает кремлевский карлик…

Он боится. Ибо отлично понимает, что и его самого, и его оркостан тоже догонит карма…

Это только вопрос времени" , — написал он в Facebook.

Напомним, украинский юрист, общественный активист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко пишет, что ни территория, которая почти в 80 раз больше территории Израиля, ни население, почти в 9 раз больше, ни огромные залежи газа и нефти не спасли иранского Голиафа от унизительного избиения израильским Давидом.

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