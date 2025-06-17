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«В истории с Ираном меня радует китайская беззубость»: Виктор Таран — об «оси зла» и карме
Украинский политолог и общественный деятель Виктор Таран считает, что в противостоянии Израиля и Ирана Китай вместо защиты Тегерана, а также россия, подписавшая с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, оставили Иран один на один с Израилем
Украинский политолог и общественный деятель Виктор Таран считает, что в противостоянии Израиля и Ирана Китай вместо защиты Тегерана, а также россия, подписавшая с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, оставили Иран один на один с Израилем
«В истории с Ираном меня искренне радуют две вещи.
Во-первых, это кармический бумеранг, прилетевший иранцам за то зло, что они принесли украинцам… Он прилетел в страну, которая в свое время сбила самолет, где была элита украинского авиастроительства.
Стране, которая снабжает рашистами «шахеды», которые каждый день убивают украинцев…
И вот теперь иранцы сами каждую ночь живут под сиренами.
Их инфраструктура уничтожается, а телеграмм-каналы плачут, что «враг бьет в глубокий тыл».
Вот только никто не уточняет, что «враг» — это тот мир, который Иран так упорно пытался обхитрить…
И если Израиль продолжит интенсивность бомбардировок, Иран ждет два сценария: плохой (смена власти) и очень плохой (распад страны).
А второе, что меня радует, это китайская беззубость. Китай, великий старший брат по «оси зла», чей голос гремит на рынке мировой дипломатии, в этой ситуации едва прошептал.
Вместо реальной защиты своего прокси, мы слышим традиционное «мы глубоко озабочены», «призываем к воздержанию» и «Китай всегда за мир».
В лучших традициях ЕС в 2022 году.
Пекин не бросился спасать Тегеран, потому что знает — нет у них реальной силы… Единственное, что смогли, это угрожать из-за еще одного своего прокси. И больше — ничего. Никакой ракеты, ни одного ПВО, ни одного патрона…
Тотальное «зеро».
И «ось зла» и евразийский проект исчезают в этом «очке», точнее «зеро», так и не родившись.
И за этим внимательно наблюдает кремлевский карлик…
Он боится. Ибо отлично понимает, что и его самого, и его оркостан тоже догонит карма…
Это только вопрос времени" , — написал он в Facebook.
Напомним, украинский юрист, общественный активист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко пишет, что ни территория, которая почти в 80 раз больше территории Израиля, ни население, почти в 9 раз больше, ни огромные залежи газа и нефти не спасли иранского Голиафа от унизительного избиения израильским Давидом.
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Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня