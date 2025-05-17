Совершенно не хочет мира: в Европе раскритиковали путина из-за неявки на переговоры

Европейские дипломаты обвиняют президента путина в срыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. Назначение кремлем делегации низкого уровня для участия в переговорах в Стамбуле свидетельствует о том, что путин пытается «тянуть время», считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Вloomberg.

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«Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит это издевательство таким, каково оно есть, и сделает правильные выводы», — сказал политик.

Президент Дональд Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, дал понять, что он все еще может приехать он готов поучаствовать в переговорах.

«Я думал о поездке, но это очень тяжело из-за того, что мы делаем сегодня и завтра, — сказал Трамп журналистам в Катаре. - Но вы знаете, если бы что-то произошло, я бы поехал, если бы это было уместно».

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В то время как Украина готова к переговорам, россия «хочет продолжать войну», - заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул.

«Единственное пустое кресло — это кресло россии», - сказал он.

Неопределенность вокруг российско-украинских переговоров бросает тень на начавшуюся встречу министров иностранных дел стран НАТО. Встреча в Анталии Рубио и министров иностранных дел европейских стран дает шанс объединить усилия в отношении Украины после того, как европейские лидеры выдвинули ультиматум в минувшие выходные, дав россии время до 12 мая, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине.

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Европейские лидеры заявили, что у них есть поддержка США по скоординированным санкциям против россии, если москва будет продолжать наносить удары по Украине. Но Трамп публично не поддержал предложенную дату прекращения огня, и срок истек, а ни одна из сторон не прекращала боевые действия.

«Очевидно, что россия отправляет в Турцию на эти мирные переговоры лишь делегацию низшего уровня, — заявил журналистам Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. — Я все еще сохраняю осторожный оптимизм по поводу того, что если россияне также захотят играть в мяч, то можно будет достичь определенных прорывов в течение следующих нескольких недель».

В разговорах между американскими и европейскими чиновниками, о которых ранее сообщало агентство Bloomberg, американская сторона не дала четкого ответа на вопрос, готова ли она все еще ввести санкции против россии, если атаки будут продолжаться, или что она будет делать, если путин откажется встретиться с Зеленским и прекратить боевые действия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, Александр Коваленко считает, что 15 мая будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которого — затягивание процесса до осени.

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