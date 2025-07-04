Новая «зрада» Бруклина Бекхэма: стало известно о тайном визите старшего сына Дэвида и Виктории в Лондон

Решение старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов, 26-летнего Бруклина, поздравить с днем рождения тестя, но даже не вспомнить о праздновании дней рождения отца и матери, многие друзья семейства расценили как неуважение к родным людям.



Впрочем, недавно стало известно, что такой поступок Бруклина стал не первой «изменой» по отношению к родителям, пишут зарубежные СМИ.



Как оказалось, тогда, когда Бруклин и Никола пропустили празднование 50-летия Дэвида Бекхэма, они находились всего в трех километрах от семейного дома Бекхэмов в Холланд-Парке. Супруги прилетели туда тайно, не сказав родственникам ни слова, ведь съемки проходили менее чем через две недели после 50-летнего юбилея Дэвида Бекхэма, который Бруклин и Никола пропустили.

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«Лондон хранит в себе столько воспоминаний для нас обоих», — говорит слоган рекламной кампании с Бруклином и Николой. Сын знаменитостей с любовью высказывается о своем родном городе в пресрелизе и восхищается своей женой — но совсем не вспоминает родителей.

«Реклама возвращает нас в тот момент. Никола и я двигаемся синхронно. Вот в чем суть этой кампании — быть в гармонии друг с другом и с городом вокруг нас — Лондоном, который мы любим», — заявил Бруклин.

Инсайдер, близкий к паре, рассказал, что Виктория и Дэвид, а также братья Бруклина Ромео и Круз, и сестра Харпер, с которыми он тоже не общается, были очень расстроены, узнав, что пара решила не сообщать кому-либо из членов семьи о своем приезде в Лондон: кем не встретился. Многие в окружении Дэвида считали это решение «постыдно грубым».

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Как известно, дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола и Бруклин пять лет. Перед их свадьбой в 2022 году отношения между Викторией Бекхэм и ее невесткой сильно испортились: Никола отказалась от свадебного платья бренда Виктории Victoria Beckham в пользу Valentino и помощи свекрови во время подготовки торжеств.

Через некоторое время они наладили отношения, отмечали вместе семейные праздники и выходили вместе в мир, но полгода назад в семье знаменитостей произошел очередной разлад. В марте Бруклин и Никола пропустили показ Виктории, на котором были остальные дети Бекхэмов: 22-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер. Впрочем, впоследствии Бруклин проигнорировал День матери и не поздравил Викторию, а затем они с Николой не явились на ее день рождения, а также пропустили и 50-летие Дэвида Бекхэма, несколько раз отмечавшегося в разных городах. Кроме того, родители предприняли попытку примириться с сыном на День отца, но он «не заметил» их усилий.

Фото с сайта https://www.dailymail.co.uk

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