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Публично унизил папу и маму: Бруклин Бекхэм лично поздравил с днем рождения тестя-миллиардера
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 26-летний Бруклин, на фоне конфликта с родителями из-за жены проигнорировал их дни рождения, отпраздновал день рождения тестя, миллиардера Нельсона Пельтца.
24 июня отцу Николы исполнилось 83 года, и этот день он провел в кругу близких, в том числе дочери и ее мужа. Фотографиями по семейному празднику Никола поделилась в соцсетях.
«С днем рождения, папа! Мне так посчастливилось быть твоей дочерью, ты самый любимый и поддерживающий отец, о котором я только могла мечтать. Я люблю тебя больше, чем могу выразить: ты ветер под моими крыльями. Спасибо, что всегда был рядом — наша постоянная любовь и поддержка», — написала Никола.
На дне рождения бизнесмена и инвестора, в прошлом году продавшего свои акции Walt Disney Company на сумму 1 млрд долларов, собралось большинство из десяти его детей от трех браков и другие близкие люди.
В то же время в аккаунте самого Бруклина, где он опубликовал те же снимки, появились сообщения с упреками: «А где твоя семья, Бруклин?» помирись с родителями, ты унижаешь их!" — пишут подписчики старшего сына Бекхэмов.
Как известно, Никола Пельтц и старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 26-летний Бруклин, вместе пять лет. Они поженились в 2022 году. Еще перед свадьбой отношения между Викторией Бекхэм и ее невесткой испортились: Никола отказалась от свадебного платья бренда Виктории Victoria Beckham в пользу Valentino и отказалась от помощи свекрови во время подготовки торжеств.
Затем они наладили отношения, выходили вместе в свет и отмечали праздники, но полгода назад в звездной семье произошел очередной конфликт. В марте Бруклин и Никола не пришли на показ Виктории, на котором были остальные дети Бекхэмов: 22-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер. Также Бруклин публично не поздравил Викторию с Днем матери, а затем они с Николой не пришли на день рождения. Вскоре супруги пропустили и 50-летие Дэвида Бекхэма, а также давно не упоминали о родственниках в соцсетях.
Напомним, что Виктория и Дэвид Бекхэмы тяжело переживают семейную драму и недавно «протянули оливковую ветвь мира» старшему сыну, но Бруклин проигнорировал их жест доброй воли.1799
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