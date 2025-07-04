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Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Во время ракетно-дроновой атаки россиян, запускавших на столицу «Кинжалы», «Искандеры» и «Шахеды», в Киеве пострадали 26 человек, в том числе и 10-летняя девочка.
В Киевской городской прокуратуре назвали эту атаку одной из самых масштабных на столицу. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
«В ночь на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БпЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом продолжались более 12 часов. В настоящее время известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, у которой травмирована нога. Точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.
Последствия российской атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
Напомним, что захватчики этой ночью использовали для нападения, основной целью которого был Киев, 539 ударных БпЛА, одну аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал», 6 баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23 и 4 крылатые ракеты «Искандер-К».
Также россияне продолжали наносить удары по Полтавщине и Кировоградщине, где есть разрушение жилой застройки и раненые.
Фото прокуратуры63
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