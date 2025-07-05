Цены на сельскохозяйственную землю в Украине ставят рекорды: сколько стоит 1 гектар под вспашку

В то время как на разминирование украинских земель правительство выделяет 2 млрд грн в год, украинские сельскохозяйственные земли растут в цене. После доступа на рынок земли юридических лиц, стоимость 1 гектара выросла почти в 1,5 раза.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает портал Agronews.ua, по данным которого с начала открытия рынка земли в июле 2021 года было заключено почти 371,3 тыс. сделок купли-продажи земли, охвативших площадь 832,4 тыс. га. С 2023 года средняя стоимость 1 га выросла примерно на 15 тысяч гривен.

Так, среднемесячная стоимость гектара в 2023 году составила 37,1 тыс. грн, в 2024-м этот показатель вырос на 19,4% и достиг 44,3 тыс. грн, а в мае 2025-го достигла 52,1 тыс. грн, что является рекордным значением за все время существования рынка сельскохозяйственных земель.

Средневзвешенная цена всех земель по итогам первых 5 месяцев 2025 года составляла 1255 $/га, а для так называемых «товарных земель» она достигла 1305 $/га. И эта цена в иностранной валюте также является рекордной начиная с июля 2021 года, несмотря на серьезную девальвацию гривны по отношению к доллару.

РЕКЛАМА

В результате роста цен на землю, растет капитализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, которая за период с декабря 2024 года по маю 2025 года выросла на 277,6 млрд грн. В целом, на конец мая 2025 года общая капитализация рынка сельскохозяйственных земель в Украине достигла 2 154 млрд грн, или 51,9 млрд дол. Естественно, цены в Украине значительно различаются от региона к региону.

В то же время серьезным препятствием на пути к развитию рынка земли является минная опасность на полях, и разминирование загрязненных минами территории при нынешних масштабах может занять до 400 лет.

РЕКЛАМА

497

Читайте нас в Facebook