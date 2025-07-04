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Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК, — ветеран
ВАКС в очередной раз отменил еще одно постановление детектива НАБУ, которое должно было закрыть уголовное производство по фиктивной командировке мобилизованного активиста Виталия Шабунина из 207 батальона ТРО в НАПК. Вероятно, следующим шагом станет оглашение ему подозрения. Копию постановления следователя судьи ВАКС опубликовал блогер, ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.
«Следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением директором НАПК Новиковым и заместителем директора НАПК Сытником, которые организовывали своим друзьям из числа солдат 207 отдельного батальона ТРО фиктивные командировки в это учреждение. Вместо того, чтобы допросить Новикова и Сытника и получить временный доступ к документам воинской части, где фиктивно числились на службе уклонисты Шабунин и Шерембей, детектив закрыл дело на основании того, что «04.03.2025 в качестве свидетеля допрошено Шабунина В.В. он не знаком и об обстоятельствах его военной службы или командировки в НАПК ему ничего неизвестно», — написал Бойко.
Согласно решению следственного судьи, постановление о закрытии уголовного производства № 52 025 000 000 000 072
В январе этого года стало известно, что следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ Бирюкова о закрытии уголовного производства № 5 202 400 000 000 420
Ранее Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было выявлено, что в 2022—2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части, так как считался «прикомандированным к НАПК» на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.
Также он публиковал материалы о присвоении Шабуниным автомобиля Nissan Pathfinder, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей для нужд воинской части А7376. До сегодняшнего дня Шабунин этот автомобиль в воинскую часть А7376 не вернул и пользуется им как своей собственностью, сообщил ветеран.
Тем временем Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина в размере 126,4 тыс. грн. Еще в 2020 году Шабунин объявил сбор средств на восстановление собственного дома после пожара, но налог с денежных подарков не оплатил.39
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