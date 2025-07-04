ВАКС в очередной раз отменил еще одно постановление детектива НАБУ, которое должно было закрыть уголовное производство по фиктивной командировке мобилизованного активиста Виталия Шабунина из 207 батальона ТРО в НАПК. Вероятно, следующим шагом станет оглашение ему подозрения. Копию постановления следователя судьи ВАКС опубликовал блогер, ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

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«Следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением директором НАПК Новиковым и заместителем директора НАПК Сытником, которые организовывали своим друзьям из числа солдат 207 отдельного батальона ТРО фиктивные командировки в это учреждение. Вместо того, чтобы допросить Новикова и Сытника и получить временный доступ к документам воинской части, где фиктивно числились на службе уклонисты Шабунин и Шерембей, детектив закрыл дело на основании того, что «04.03.2025 в качестве свидетеля допрошено Шабунина В.В. он не знаком и об обстоятельствах его военной службы или командировки в НАПК ему ничего неизвестно», — написал Бойко.

Согласно решению следственного судьи, постановление о закрытии уголовного производства № 52 025 000 000 000 072 от 12.02.2025 вынесено без должного выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего процессуального решения. То есть постановление от 01.05.2025 не отвечает критериям обоснованности процессуального решения, является преждевременным и подлежит отмене, отмечается в нем.

В январе этого года стало известно, что следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ Бирюкова о закрытии уголовного производства № 5 202 400 000 000 420 от 12.08.2024 в отношении Виталия Шабунина. Об этом сообщил известный юрист Ростислав Кравец. Из решения следственного судьи, по его словам, следовало, что по делу Шабунина детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений.

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Ранее Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было выявлено, что в 2022—2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части, так как считался «прикомандированным к НАПК» на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.

Также он публиковал материалы о присвоении Шабуниным автомобиля Nissan Pathfinder, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей для нужд воинской части А7376. До сегодняшнего дня Шабунин этот автомобиль в воинскую часть А7376 не вернул и пользуется им как своей собственностью, сообщил ветеран.

Тем временем Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина в размере 126,4 тыс. грн. Еще в 2020 году Шабунин объявил сбор средств на восстановление собственного дома после пожара, но налог с денежных подарков не оплатил.

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