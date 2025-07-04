К Зеленскому публично обратились ветераны, семьи погибших Героев и сам коллектив авиакомпании «Украинские вертолеты»: что происходит

Военные, ветераны и опекуны детей-сирот погибших Героев и семьи погибших Защитников возмущены рейдерской атакой на авиакомпанию «Украинские вертолеты». Всем им руководство и коллектив авиакомпании помогают, закрывая запросы, выделяя средства на реабилитацию, оказывая благотворительную помощь.

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Численная инициативная группа из ветеранов войны и военных, регулярно получающих помощь от частного общества для выполнения боевых задач, родственники погибших Защитников, а также трудовой коллектив авиакомпании «Украинские вертолеты» совместно обратились к Президенту с открытым письмом, чтобы остановить политическое давление со стороны нардепа Федора Вениславского.

Письмо-обращение к Президенту Украины возникло как реакция возмущения словами нардепа в медиа, а также из-за той поддержки авиакомпании, которую выразили более 10 различных подразделений Сил обороны Украины в видео с передовой. Те подразделения, которые получают регулярную благотворительную помощь от авиакомпании в виде автомобилей, дронов, сложного оптического и связного оборудования, увидели, что в авиакомпании вдруг ищут российский след.

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Объем выделенных в поддержку войск, ветеранов и семей погибших за время полномасштабного вторжения уже составляет почти 279 млн грн. Авиакомпания является одним из самых крупных налогоплательщиков в отрасли, а также одним из крупнейших благотворителей среди крупного бизнеса Украины. Она помогала войску еще с 2014 года. И обвинения в сотрудничестве с россиянами?

«Ищут какой-то российский след там, где его нет. Нас обвиняют в том, чего не может быть. Но это понимают те, кто имел с нами дело», — отметил на встрече инициативной группы ветеран, участник боевых действий, начальник одного из отделов технического департамента авиакомпании «Украинские вертолеты» Евгений Тимошенко.

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Ситуация требует особого внимания. Поэтому неравнодушные к судьбе социально-ответственного бизнеса обратились к Президенту с просьбой:

• лично вмешаться и остановить политическое давление на одного из крупнейших налогоплательщиков в отрасли и одного из крупнейших благотворителей в бизнесе;

• и поручить компетентным органам оценить действия народного депутата Федора Вениславского, который чувствуя свою безнаказанность, пользуясь неприкосновенностью и статусом народного депутата, раздает интервью, где говорит, что держит на личном контроле вопрос «Украинских вертолетов».

Контекст: несмотря на то, что с 2015 года все контрагенты авиакомпании проходят проверку, авиакомпания «Украинские вертолеты» более 3 лет искусственно обвиняется в сотрудничестве с якобы россиянами. Раньше инструментом давления являлись судебные дела. Юристы авиакомпании приняли участие в 60 судебных заседаниях по 6 производствам. Все нападки отбили, в том числе в Верховном суде Украины.

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За дискредитацией деловой репутации авиакомпании может стоять нардеп Федор Вениславский. В инициативной группе отметили, что 16 и 17 июня 2025 вышли информационные материалы с целью дискредитации деловой репутации авиакомпании, где единственным комментатором был нардеп Федор Вениславский.

«Он, пользуясь статусом народного депутата, утверждает на камеру, что лично занимался вопросом „Украинских вертолетов“. А это 6 возникающих один за другим судебных исков, которые развалились в судах при отсутствии состава правонарушения», — сообщили в инициативной группе.

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