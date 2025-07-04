Весам — «Тройка Мечей» и эмоциональные проверки, Стрельцам — «Королева Мечей» и саморефлексия: Таро-прогноз на 5 июля

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на текущую неделю, а тарологи рассказали, какой будет суббота, 5 июля 2025 года. Карты Таро предвещают день перемен, неожиданных разговоров и скрытых возможностей, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Сила

Козероги раскроют свои внутренние резервы в испытаниях, почувствовав прилив вдохновения. Направьте эту мощь на созидание. Открывшись миру, вы получите поддержку. Отличное время для новых проектов или трансформации старых.

Водолей — Императрица

Водолеи ощутят пробуждение мягкости и сочувствия. Карта «Императрица» сулит возвращение утраченного — будь то вещь, человек или чувство. Обращайте внимание на детали: то, что казалось разрушенным, на самом деле ждало перерождения. Используйте эту энергию для восстановления баланса в себе и отношениях.

Рыбы — Рыцарь Денариев

Рыбам предстоит навести порядок в финансах и обязательствах. Возможно, вам напомнят о долге или обещании. Восстановите честность и надежность, в первую очередь для себя. Не откладывайте: маленькие шаги сегодня приведут к большим изменениям завтра. Стабильность строится последовательными, обдуманными действиями.

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Овен — Луна

Овнам стоит быть осторожными в словах и действиях, особенно в личных отношениях. Карта «Луна» предупреждает о заблуждениях и манипуляциях. Избегайте импульсивных решений и не делитесь планами с незнакомыми. Посвятите день самоанализу или отдыху. Прислушайтесь к интуиции.

Телец — Отшельник

Для Тельцов день может стать поворотным в личной жизни. Появится шанс вывести отношения на новый уровень через нестандартные предложения. Не бойтесь экспериментировать, это укрепит доверие. Найдите баланс между близостью и личной свободой.

Близнецы — Шестерка Мечей

Близнецов ждет осознание нового этапа. Сопротивляться переменам бесполезно. Возможно, вы получите неожиданное предложение или новость. Все, что происходит, к лучшему. Карта указывает на переход к более спокойному периоду. Отпустите старое — впереди светлая реальность. Смелость и гибкость — ваши союзники.

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Рак — Десятка Жезлов

Раки могут почувствовать сильное напряжение из-за необходимости оправдать чужие ожидания. Близким нужна поддержка, но вы сами перегружены. Честно расставьте приоритеты. Сейчас подходящее время для важного разговора. Искренность построит крепкие мосты доверия.

Лев — Королева Кубков

Львам карты советуют не прятать чувства. Делитесь теплом, проявляйте заботу к близким. От вас ждут инициативы, возможно, романтической. Карта также говорит о творческом вдохновении. Это идеальный день для душевных бесед и признаний.

Дева — Воздержание (Умеренность)

Девам предстоит принять непростое, но важное решение. Пришло время отказаться от привычного сценария в пользу нового. Выбор может касаться работы, любви или образа жизни. Не спешите: ваши действия должны быть выверенными.

Весы — Тройка Мечей

Для Весов это день эмоциональных проверок. Информация заставит переосмыслить прошлое. Карта указывает на сложный выбор. Честно взгляните правде в глаза, чтобы избежать разочарований. Разговор по душам с надежным человеком поможет сохранить равновесие.

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Скорпион — Двойка Денариев

Скорпионов ждет насыщенный, но интересный день, полный задач. Не бойтесь новых форматов — вы отлично справитесь с многофункциональностью. Вечером звезды обещают приятную компанию. Хаос сегодняшнего дня сложится в целостную картину. Не теряйте самоиронии.

Стрелец — Королева Мечей

Для Стрельцов этот день станет возможностью освободиться от ментального груза. Пришло время отпустить обиды и недосказанность. Будьте честны с собой. Поговорите с близким человеком или напишите письмо. Чистота намерений — ваша сила. День благоприятен для саморефлексии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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