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Весам — «Тройка Мечей» и эмоциональные проверки, Стрельцам — «Королева Мечей» и саморефлексия: Таро-прогноз на 5 июля
Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на текущую неделю, а тарологи рассказали, какой будет суббота, 5 июля 2025 года. Карты Таро предвещают день перемен, неожиданных разговоров и скрытых возможностей, пишет slovofraza.com.
Козерог — Сила
Козероги раскроют свои внутренние резервы в испытаниях, почувствовав прилив вдохновения. Направьте эту мощь на созидание. Открывшись миру, вы получите поддержку. Отличное время для новых проектов или трансформации старых.
Водолей — Императрица
Водолеи ощутят пробуждение мягкости и сочувствия. Карта «Императрица» сулит возвращение утраченного — будь то вещь, человек или чувство. Обращайте внимание на детали: то, что казалось разрушенным, на самом деле ждало перерождения. Используйте эту энергию для восстановления баланса в себе и отношениях.
Рыбы — Рыцарь Денариев
Рыбам предстоит навести порядок в финансах и обязательствах. Возможно, вам напомнят о долге или обещании. Восстановите честность и надежность, в первую очередь для себя. Не откладывайте: маленькие шаги сегодня приведут к большим изменениям завтра. Стабильность строится последовательными, обдуманными действиями.
Овен — Луна
Овнам стоит быть осторожными в словах и действиях, особенно в личных отношениях. Карта «Луна» предупреждает о заблуждениях и манипуляциях. Избегайте импульсивных решений и не делитесь планами с незнакомыми. Посвятите день самоанализу или отдыху. Прислушайтесь к интуиции.
Телец — Отшельник
Для Тельцов день может стать поворотным в личной жизни. Появится шанс вывести отношения на новый уровень через нестандартные предложения. Не бойтесь экспериментировать, это укрепит доверие. Найдите баланс между близостью и личной свободой.
Близнецы — Шестерка Мечей
Близнецов ждет осознание нового этапа. Сопротивляться переменам бесполезно. Возможно, вы получите неожиданное предложение или новость. Все, что происходит, к лучшему. Карта указывает на переход к более спокойному периоду. Отпустите старое — впереди светлая реальность. Смелость и гибкость — ваши союзники.
Рак — Десятка Жезлов
Раки могут почувствовать сильное напряжение из-за необходимости оправдать чужие ожидания. Близким нужна поддержка, но вы сами перегружены. Честно расставьте приоритеты. Сейчас подходящее время для важного разговора. Искренность построит крепкие мосты доверия.
Лев — Королева Кубков
Львам карты советуют не прятать чувства. Делитесь теплом, проявляйте заботу к близким. От вас ждут инициативы, возможно, романтической. Карта также говорит о творческом вдохновении. Это идеальный день для душевных бесед и признаний.
Дева — Воздержание (Умеренность)
Девам предстоит принять непростое, но важное решение. Пришло время отказаться от привычного сценария в пользу нового. Выбор может касаться работы, любви или образа жизни. Не спешите: ваши действия должны быть выверенными.
Весы — Тройка Мечей
Для Весов это день эмоциональных проверок. Информация заставит переосмыслить прошлое. Карта указывает на сложный выбор. Честно взгляните правде в глаза, чтобы избежать разочарований. Разговор по душам с надежным человеком поможет сохранить равновесие.
Скорпион — Двойка Денариев
Скорпионов ждет насыщенный, но интересный день, полный задач. Не бойтесь новых форматов — вы отлично справитесь с многофункциональностью. Вечером звезды обещают приятную компанию. Хаос сегодняшнего дня сложится в целостную картину. Не теряйте самоиронии.
Стрелец — Королева Мечей
Для Стрельцов этот день станет возможностью освободиться от ментального груза. Пришло время отпустить обиды и недосказанность. Будьте честны с собой. Поговорите с близким человеком или напишите письмо. Чистота намерений — ваша сила. День благоприятен для саморефлексии.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.408
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