Политолог и директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Китай демонстративно показывает миру: россия — это его зона влияния. Кремль увяз в войне с Украиной, которую хотел завершить за несколько недель, и при этом не становится сильнее. А Пекин намерен еще больше ослабить своего вассала за счет украинцев



«Не Путин, а Пекин решает судьбу России в 21 веке.

Лицемерие Пекина сильнее подлости Путина и самовлюбленности Трампа. Есть хороший пример. Так недавно, министр иностранных дел КНР Ван И сделал сенсационное заявление, что Пекин не хочет видеть поражение России в Украине и он этого не допустит.

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Казалось бы, Пекин сказал то о чем подозревал весь мир и что так не нравится Трампу. Именно своей близостью к могущественному Китаю, а не своим величием и силой ловко «торговал» Кремль последние 15 лет. Даже напасть на Украину Путин смог только с разрешения Пекина, при условии быстрой победы (три месяца войны и побед).

Это заявление министра иностранных дел Китая подчеркивает, что путинская Россия тесно увязла в китайское внешней политике и, не смотря на огромные размеры и агрессивные амбиции в Европе, она не имеет шансов и перспектив быть независимым государством.

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Трамп опоздал, обещая Путину «продать» Украину и Европу в придаток, в обмен на разрыв отношений с империалистическим Китаем, который быстро и смело превращает Россию в полуколониальное государство.

На самом деле, Пекин хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую Россию, вплоть до фрагментации или возникновения реальной конфедерации России, и сделать сытую и богатую Европу своим экономическим партнером, рынком сбыта. Эта геополитическая схема пугает Трампа и Путина.

Таким образом, заявление китайского дипломата свидетельствует о том, что не Украина, а путинская Россия является, с одной стороны, демонстративной зоной влияния Китая, а не США. С другой стороны, ослабленная провальной войной с Украиной и Европой, путинская Россия не способна к саморазвитию и мирным международным отношениями. Поэтому Россия объективно в 21 веке становится объектом торга и темой международных отношений между США и Китаем".

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Ранее Небоженко писал, что Украина попала в исторический тупик — агрессия россии против Украины совпала с крайне слабым государственным механизмом. А выхода из этого тупика два — катастрофа страны или возврат к реальности и яростное выживание.

Сейчас Украина пытается выбраться из исторического тупика очень дорогой ценой. Украинцы «расплачиваются за нежелание что-либо менять в стране на протяжении целых 30 лет».

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