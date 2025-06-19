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Мы не начинали войну: путин озвучил очередные манипулятивные заявления по Украине
Вечером 18 июня президент рф путин провел встречу с представителями ведущих международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Во время выступления он сделал ряд заявлений, которые эксперты уже охарактеризовали как очередную волну пропагандистских манипуляций, направленных на оправдание войны рф против Украины и давление на международное сообщество. В частности, об уровне лжи путина свидетельствует его ответ о массированной атаке россии на Киев 17 июня: «Удар был не по жилым кварталам, а по заводам, производящим технику». Все остальное в таком же роде.
Кто начал войну в Украине
путин заявил, что россия якобы стремится к завершению войны, но не просто прекращению боевых действий, а «долговременному разрешению конфликта». При этом он в очередной раз повторил тезис о «государственном перевороте» в Украине в 2014 году, пытаясь переложить ответственность за войну на Запад и украинские власти.
«Первоначальным источником власти киевского режима является госпереворот. Нуланд сама признавалась, что на него было потрачено $ 5 миллиардов», — сказал путин.
Также кремлевский диктатор цинично добавил: «Мы считаем, что мы не начинали военных действий в Украине, а пытаемся их закончить. Украинское руководство начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но об этом никто не хочет сегодня вспоминать».
путин в очередной раз оправдывал оккупацию части Донбасса, ссылаясь на «прецедент Косово». «Почему одним можно, а другим нет? Так называемые „ДНР“ и „ЛНР“ имели право на отделение от Украины и не обязаны были спрашивать мнение Киева», — добавил диктатор, также упомянувший о возможности «сервитута» — сухопутного коридора в Крым — как условие для обсуждения суверенитета Украины.
Переговоры после 22 июня
Отвечая на вопрос о переговорах об окончании войны против Украины, путин заявил, что российская делегация якобы уже контактирует с украинской стороной, а встречи могут начаться после 22 июня.
«Я готов встречаться с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы? — кремлевский диктатор поставил под сомнение легитимность Зеленского. «Подпись должна стоять легитимной власти, а то придет следующая и выбросит это все на помойку», — так интерпретирует свои ультиматумы путин.
Он также пригрозил: «Не будут договариваться — ситуация, возможно, еще изменится, в худшую сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться».
НАТО, Германия и Трамп
В своих заявлениях путин назвал «ложью» предположение о возможной атаке рф на страны НАТО и раскритиковал Германию как потенциального посредника в переговорах, заявив, что она «менее нейтральна, чем США».
«Посредник должен быть нейтральным. А Германия — не нейтральная сторона», — сказал путин и пригрозил ФРГ разрывом отношений в случае дальнейшей поставки оружия Украине.
Не обошлось и без похвалы в адрес Дональда Трампа, над которым, по мнению многих экспертов, хозяин кремля просто насмехается. «Если бы он был президентом США, война в Украине не началась бы», — повторил за президентом США его мантру путин.
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Фото из открытых источников27
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