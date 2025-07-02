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Будут загребать деньги лопатой — астролог назвала украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле
В течение июля аналитики прогнозируют удачу в финансах нескольким знакам зодиака. Кто-то сможет заключить выгодные сделки, кому-то повезет с новыми проектами или инвестиции принесут значительную прибыль. Звезды обещают особую поддержку и удачу для некоторых знаков зодиака. В частности, больше всего повезет в финансовой сфере Тельцам, Скорпионам и Водолеям.
Астрологи считают, что представители этих знаков «будут иметь блестящие результаты в бизнесе и будут загребать деньги лопатой», пишет gazeta.ua.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Тельцам следует быть внимательными к предложениям от старых знакомых. Именно они могут стать началом чего-то нового со следующей финансовой выгодой. Следует прислушиваться к своей интуиции и не исключать возникающие идеи. Они приведут к богатству и успеху.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам лучше вложиться в комфорт своей жизни. Это даст толчок к новому этапу в жизни, новым идеям в бизнесе. Усилит ваши ресурсы, откроются новые направления деятельности, что позволит хорошо заработать.
Водолей (21 января — 20 февраля)
Водолеи могут больше внимания уделить обновлению пространства, что сделает их более продуктивными. Выбирая новое жилье, нужно искать не только удобный вариант, но и красивый. Внутренний голос подскажет верный выбор.
Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».3001
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Будут загребать деньги лопатой — астролог назвала украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле