Будут загребать деньги лопатой — астролог назвала украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле

В течение июля аналитики прогнозируют удачу в финансах нескольким знакам зодиака. Кто-то сможет заключить выгодные сделки, кому-то повезет с новыми проектами или инвестиции принесут значительную прибыль. Звезды обещают особую поддержку и удачу для некоторых знаков зодиака. В частности, больше всего повезет в финансовой сфере Тельцам, Скорпионам и Водолеям.

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Астрологи считают, что представители этих знаков «будут иметь блестящие результаты в бизнесе и будут загребать деньги лопатой», пишет gazeta.ua.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцам следует быть внимательными к предложениям от старых знакомых. Именно они могут стать началом чего-то нового со следующей финансовой выгодой. Следует прислушиваться к своей интуиции и не исключать возникающие идеи. Они приведут к богатству и успеху.

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Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам лучше вложиться в комфорт своей жизни. Это даст толчок к новому этапу в жизни, новым идеям в бизнесе. Усилит ваши ресурсы, откроются новые направления деятельности, что позволит хорошо заработать.

Водолей (21 января — 20 февраля)

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Водолеи могут больше внимания уделить обновлению пространства, что сделает их более продуктивными. Выбирая новое жилье, нужно искать не только удобный вариант, но и красивый. Внутренний голос подскажет верный выбор.

Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».

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