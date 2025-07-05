«Все думали, что объелась»: известная украинская телеведущая заинтриговала фото «с животиком»

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая в прошлом году прямо на сцене полетела со стула на пол, намекнула на беременность.

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Звезда не сделала никакого официального заявления, а только показала чуть округлый животик и пошутила: «Когда все думали, что я слишком толстая, но я… Продолжение следует».

Под фото появилась масса поздравлений от поклонников, Но были и те, кто считает, что Кристина в присущей себе манере пошутила.

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Напомним, с 2018 года ведущая находится в отношениях с бывшим вице-премьером Украины Павлом Розенко.

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СМИ писали, что пара якобы уже тайно обручилась. Если Кристина Лебедь действительно беременна, то для пары это станет первым общим малышом. У Павла Розенко уже двое детей от бывшей жены.

Напомним, недавно первенца родила бывшая жена DZIDZIO, певица SLAVIA.

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