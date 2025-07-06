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Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук
Аграрий из Харьковской области, который часто делится своим опытом по выращиванию овощей и фруктов, рассказал об очень важной подкормке для лука, которую нельзя пропускать. По его словам, именно она будет способствовать наращиванию большой луковицы.
Фермер рассказал, что две недели назад он подкормил лук гуматом калия. И это сразу стало заметно — луковицы начали увеличиваться в размере.
А именно 6 июля нужно подкормить грядки с луком монофосфатом калия. Для этого на 10 л воды понадобится всего две чайные ложки этого удобрения.
«Это именно то, что сейчас нужно луку, чтобы наращивать большую луковицу, а не листья» , — отмечает фермер.
После такой подкормки наращивается корневая система. Удобрение будет способствовать накоплению сахара, а также сделает луковицу очень сочной и будет способствовать укреплению растения.
Но чтобы это удобрение очень быстро усвоилось, в раствор на 10 л нужно добавить две чайные ложки сульфата магния, в составе которого есть сера и магний.
Сера участвует в большом количестве обменных процессов и необходима для улучшения усвоения фосфора и калия. Магний же необходим для нормальных процессов фотосинтеза. Он является частью хлорофилла, благодаря которому растение перерабатывает питательные вещества под
действием солнечных лучей в питание.
Эти удобрения быстро растворяются. Перед подкормкой нужно полить грядку с вечера. А утром можно приступать к подкормке. Так удобрение быстрее и лучше будет усваиваться растением.
Расхода 10 литров удобрения хватает на 2 м² грядки.
По словам фермера, через две недели подкормку нужно повторить. Это позволит луку нарастить большую луковицу. В конце сезона урожай лука будет очень хорошим.
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