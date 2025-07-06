Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук

Аграрий из Харьковской области, который часто делится своим опытом по выращиванию овощей и фруктов, рассказал об очень важной подкормке для лука, которую нельзя пропускать. По его словам, именно она будет способствовать наращиванию большой луковицы.

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Фермер рассказал, что две недели назад он подкормил лук гуматом калия. И это сразу стало заметно — луковицы начали увеличиваться в размере.

А именно 6 июля нужно подкормить грядки с луком монофосфатом калия. Для этого на 10 л воды понадобится всего две чайные ложки этого удобрения.

«Это именно то, что сейчас нужно луку, чтобы наращивать большую луковицу, а не листья» , — отмечает фермер.

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После такой подкормки наращивается корневая система. Удобрение будет способствовать накоплению сахара, а также сделает луковицу очень сочной и будет способствовать укреплению растения.

Но чтобы это удобрение очень быстро усвоилось, в раствор на 10 л нужно добавить две чайные ложки сульфата магния, в составе которого есть сера и магний.

Сера участвует в большом количестве обменных процессов и необходима для улучшения усвоения фосфора и калия. Магний же необходим для нормальных процессов фотосинтеза. Он является частью хлорофилла, благодаря которому растение перерабатывает питательные вещества под

действием солнечных лучей в питание.

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Эти удобрения быстро растворяются. Перед подкормкой нужно полить грядку с вечера. А утром можно приступать к подкормке. Так удобрение быстрее и лучше будет усваиваться растением.

Расхода 10 литров удобрения хватает на 2 м² грядки.

По словам фермера, через две недели подкормку нужно повторить. Это позволит луку нарастить большую луковицу. В конце сезона урожай лука будет очень хорошим.

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