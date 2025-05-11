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Никогда не делайте так — можете потерять половину урожая: аграрий рассказал, какой пасынок на томатах никогда нельзя удалять
Для того чтобы томаты хорошо развивались и потом дали хороший урожай, их не только нужно вовремя подкармливать, но и правильно пасынковать.
Аграрий из Харьковской области поделился своим опытом пасынкования томатов, а также рассказал, какие помидоры можно пасынковать, а на каких этого не стоит делать.
Кроме того, фермер рассказал, какой пасынок ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не снизить урожай.
«Этот способ подходит только для высокорослых сортов, растущих от 1,5 м до 3 м. Основной урожай на таких томатах закладывается на центральном стволе. На пасынках урожай будет меньше» , — рассказал аграрий.
По его словам, если не удалять пасынки на таких растениях, то ботва помидоров очень быстро зарастет. Помидоры будут мелкими. Кроме того, нельзя исключить и то, что томаты будут болеть.
Фермер также отметил, что пасынки не желательно выламывать пальцами, поскольку это приведет к еще большему образованию пасынков на стволе.
Их нужно удалять, пока они еще маленькие, и растение на них не потратило много питательных веществ.
Чтобы пасынки снова не нарастали после их удаления, нужно оставлять в междоузлии между стволом и листом небольшой пенек. Таким образом, пасынок в этом месте больше никогда не образуется.
«Удаление пасынков, кроме того, что позволяет растению увеличить свой урожай, нарастить большие плоды, еще позволяет ускорить рост растения, потому что все силы и питание идут на рост верхушки и томат быстро будет расти вверх» , — уточнил аграрий.
Он также подчеркнул, что пасынок, который растет под первой кистью, очень крепкий и мощный, нельзя удалять. Он будет продолжением ствола. Такое растение с двумя стволами будет более крепким и даст вдвое больше урожая.
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