Никогда не делайте так — можете потерять половину урожая: аграрий рассказал, какой пасынок на томатах никогда нельзя удалять

Для того чтобы томаты хорошо развивались и потом дали хороший урожай, их не только нужно вовремя подкармливать, но и правильно пасынковать.

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Аграрий из Харьковской области поделился своим опытом пасынкования томатов, а также рассказал, какие помидоры можно пасынковать, а на каких этого не стоит делать.

Кроме того, фермер рассказал, какой пасынок ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не снизить урожай.

«Этот способ подходит только для высокорослых сортов, растущих от 1,5 м до 3 м. Основной урожай на таких томатах закладывается на центральном стволе. На пасынках урожай будет меньше» , — рассказал аграрий.

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По его словам, если не удалять пасынки на таких растениях, то ботва помидоров очень быстро зарастет. Помидоры будут мелкими. Кроме того, нельзя исключить и то, что томаты будут болеть.

Фермер также отметил, что пасынки не желательно выламывать пальцами, поскольку это приведет к еще большему образованию пасынков на стволе.

Их нужно удалять, пока они еще маленькие, и растение на них не потратило много питательных веществ.

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Чтобы пасынки снова не нарастали после их удаления, нужно оставлять в междоузлии между стволом и листом небольшой пенек. Таким образом, пасынок в этом месте больше никогда не образуется.

«Удаление пасынков, кроме того, что позволяет растению увеличить свой урожай, нарастить большие плоды, еще позволяет ускорить рост растения, потому что все силы и питание идут на рост верхушки и томат быстро будет расти вверх» , — уточнил аграрий.

Он также подчеркнул, что пасынок, который растет под первой кистью, очень крепкий и мощный, нельзя удалять. Он будет продолжением ствола. Такое растение с двумя стволами будет более крепким и даст вдвое больше урожая.

Раньше мы рассказывали, как опытные фермеры рекомендуют оберегать урожай малины и черешни, чтобы его не повредили птицы.

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