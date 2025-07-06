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россия увеличивает использование химического оружия в Украине: что происходит
По данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и двух нидерландских разведывательных служб, россия увеличивает использование химического оружия в Украине.
«Использование слезоточивого газа и хлорпикрина российскими войсками стало стандартной и широко распространенной практикой, — заявили в службе разведки Нидерландов. — Спецслужбы Нидерландов и Германии собрали доказательства широкого применения россией химического оружия против Украины на фронте».
В свою очередь министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что усиление использования химического оружия рф вызывает беспокойство.
«Оно является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и распространенным» , — сказал он.
Министр добавил, что оккупанты намеренно сбрасывают с дронов удушающее вещество, чтобы украинские воины оставляли окопы.
Хлорпикрин, также известный как трихлорнитрометан, — это боевое химическое вещество, относящееся к группе легочных боевых ядовитых веществ. Во время Первой мировой войны его также использовали под названием «Зеленый крест-1». Название «Зеленый крест» происходит от того, что гранаты, начиненные такими веществами, в то время маркировались зеленым крестом.
Тем временем СМИ сообщают, что Трамп провалил переговоры с путиным, и назвали его усилия завершить войну «самым некомпетентным мирным процессом в истории».149
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
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