Трамп провалил переговоры с путиным: СМИ о «самом некомпетентном мирном процессе в истории»

Едва положив трубку после разговора с Дональдом Трампом, путин начал масштабную атаку на Киев. Он совершил подобное зверство, потому что абсолютно уверен, что американский президент не сможет заставить его заплатить за это. Конечно, Трамп может написать гневный пост в соцсетях, но путин знает, что больше ничего не произойдет. К сожалению, Трамп дал ему все основания так думать. На днях США прекратили поставки Украине перехватчиков Patriot-3, предназначенных для сбивания российских ракет. Некоторые из этих жизненно важных оборонных систем уже были переправлены в Польшу для дальнейшего доставки в Украину. Похоже, что их просто отправят обратно, пишет издание The Telegraph.

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Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал путину самый яркий зеленый свет, который только можно представить, говорится в публикации. Кремль также заметил, что Дональд Трамп не ввел никаких новых санкций против россии с момента своего возвращения в Белый дом. Все санкционные режимы уязвимы для обхода: единственным ответом является обновление и расширение ограничений, блокировка лазеек по мере их появления, как это часто делают Великобритания и ЕС. Не вводя новых санкций, Трамп позволяет имеющимся санкциям исчезнуть и посылает путину еще один сигнал, чтобы тот делал все, что пожелает.

Большая ирония заключается в том, что законопроект о санкциях, который действительно разрушил бы российскую экономику, готов к принятию в Сенате и имеет преимущественную двухпартийную поддержку. Этот закон, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, соответственно республиканцем и демократом, предусматривал бы введение 500-процентных пошлин США на любую страну, которая будет настолько глупа, чтобы покупать нефть или газ у путина. Документ может быть принят, как только президент даст на это согласие.

Но нет никаких признаков того, что Трамп согласится. Он ведет самый неуклюжий и некомпетентный мирный процесс в истории, основанный на уговорах путина прекратить боевые действия, иначе Америка прекратит помогать его врагу. Что это за переговорная позиция? Или Трамп считает, что единственный путь к миру — это как можно быстрее полностью разгромить и завоевать Украину. Любое из этих объяснений оправдывает наглость путина, отмечают в статье.

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Напомним, Трамп после разговора с путиным также позвонил Зеленскому и обсудил проблемы с ПВО и поставкой оружия.

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