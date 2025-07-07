Восточные знатоки звезд составили гороскоп на новую неделю, с 7 по 13 июля, для всех знаков Зодиака, а традиционные астрологи дали советы всем представителям зодиакального круга на первый день недели — 7 июля.

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Понедельник для некоторых знаков Зодиака может выдасться достаточно эмоциональным, когда любое неосторожное слово может вылиться в серьезный конфликт. Ведь, как пишет slovofraza.com, Луна в Овне провоцирует на импульсивные решения, а квадрат с Плутоном может вызывать конфликты на пустом месте. Основной совет на 7 июля — держать эмоции под контролем.

Овен

Гороскоп на 7 июля для Овнов предотерегает людей, рожденным под этим знаком, от участия в спорах. Взрывоопасный харктер Овнов известен всем, а энергетика дня еще больше усилит импульсивность знака. Звезды советуют использовать энергию в «мирных» целях — активно поработать над проектом, на который ранее не хватало сил, заняться спортом или затеять уборку. Также знаку будет не лишним держать эмоции под контролем во время общения с близкими людьми — Овны резким словом могут их сильно обидеть.

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Телец

Гороскоп на 7 июля предупреждает Тельцов о возможных манипуляцих со стороны и советует знаку держать свою линию. А на работе сегодня не следует делиться своими идеями с коллегами — вам могут сильно завидовать. Кстати, этот же совет распространяется и на личную сферу — не стоит говорить близкому человеку обо всем, что у вас на душе. Лучше какое-то время выждать, пока ситуация не прояснится. Звезды предупреждают Тельцов, что сегодняшний день для знака будет весьма сложным в отношении финансов — возможны эмоциональные расходы в крупных размерах.

Близнецы

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Гороскоп на 7 июля для Близнецов советует знаку «фильтровать» поступающую информацию — ее сегодня будет очень много, однако не все новости полезны. Не следует себя перегружать информационным мусором. Во второй половине дня возможны «перебои» в расписании, нарушение планов или же путаница в документах. А вот проекты, связанные с творчеством или креативом, обещают быть удачными. Звезды сегодня советуют Близнецам не разбрасываться словами — необдуманное обещание может оказаться сложно выполнимым.

Рак

Гороскоп на 7 июля для Раков считает сегодняшний день временем, когда настало время избавляться от всего, что себя изжило — как от старых вещей, так и ненужных отношений или мыслей. Звезды советуют знаку сегодня в первую очередь заниматься своими проблемами, а не прислушиваться к просьбам со стороны. День может быть весьма эмоциональнм — не исключены конфликты с близкими людьми, однако мягкость Раков позволит их быстро сгладить.

Лев

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Гороскоп на 7 июля для Львов рекомендует знаку быть сдержаннее и не делиться сразу же своими планами или идеями с окружающими. Сегодняшний день для Львов астрологи называют временем неожиданных решений и пробуждения внутренней силы. В профессиональной сфере возможны изменения к лучшему, однако звезды не советуют Львам брать на себя слишком много.

Дева

Гороскоп на 7 июля для Дев не рекомендует знаку начинать в понедельник новые проекты — лучше завершить то, над чем они работали раньше. Не будет способстововать новым начинанием и ощущение усталости, хотя рабочая неделя только началась, и присущий знаку перфекционизм. Стоить отложить на другой день и решение финансовых вопросов. В этот день Близнецам не стоит критиковать как окружающих, так и себя. Чем мягче вы будете, тем лучше будет удаваться сглаживать острые углы.

Весы

Гороскоп на 7 июля для Весов предупреждает знак, что день обещает быть не особо стабильным. Его лучше провести в умеренном ритме, не перегружая себя обязательствами. Не исключены и конфликтные ситуации. Особенно, если Весы что-то долго терпели — даже у самых дипломатичных представителей знака может не хватить сил на то, чтобы себя сдержать. Это касается как профессиональной, так и бытовой сфер. Звезды советуют Весам сохранять баланс: не сдерживать себя, но и не выплескивать на окружение свои эмоции без фильтров.

Скорпион

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов рекомендует знаку быть сдержанными, не давая начальству поводов для конфликтов, а такоже особенно внимательными при общении с окружением — возможно недопонимание или же неправильная интерпретация сказанного. Звезды советуют в этот день проявить больше чуткости в отношении с близкими людьми, а также заняться самопознанием.

Стрелец

Гороскоп на 7 июля предупреждает Стрельцов, что их планы могут быть нарушены, возможны различные задержки и ограничения. Звезды советуют не начинать новую неделю со споров с людьми, вышен вас по статусу — ситуация будет развиваться не в вашу пользу. День больше подходит для самообразования, для анализа сделанного, чем для активной деятельности. Не исключено, что приятный сюрприз Стрельцам преподнесет любовная сфера.

Козерог



Гороскоп на 7 июля предупреждает Козерогов, что сегодня у знака возможны неожиданные перемены, касающиеся дел или документов. Совет звезд на сегодняшний день — сбавить темпы и не пытаться все держать под контролем. В целом день ожидается непростым, однако он поможет выявить сильные стороны Козерогов. Также сегодня знаку лучше отказатся от шоппинга — день для трат считается неудачным.

Водолей

Гороскоп на 7 июля для Водолеев советует знаку быть сегодня острожным и не ввязываться в чужие дела, о чем впоследствие придется пожалеть. Также знаку не стоит брать на себя слишком много обязательств — лучше экономить силы. День подходит для общения, однако пустопорожних бесед лучше избегать. Полезным будет уделить больше времени родным и близким людям. И мечтам — есть шанс, что они исполнятся.

Рыбы



Гороскоп на 7 июля для Рыб рекомендует знаку сегодня не принимать близко к сердцу все, что будет сказано. В этот день представители знака будут особо чувствительны к настроению окружения. День благоприятен для работы с искусством, текстами, внутренними практиками. Не исключено, что сегодня Рыб ожидает важный разговор. Однако звезды предупреждают знак, что не все готовы услышать правду.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым в июле повезет с деньгами.

Фото Pixabay

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