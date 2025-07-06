На фронте за день почти 100 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Генштабе ВСУ, где на днях подтвердили атаку украинских беспилотников на российское предприятие, производящее боевые части для «Шахедов», рассказали о ситуации на фронте, где с начала текущих суток зафиксировано 97 боевых столкновений.

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В вечерней сводке отмечается, что наибольшее количество атак врага происходило на Покровском и Лиманском направлениях — 26 и 21 соответственно.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боеприкосновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 146 артиллерийских обстрелов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатное, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

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На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка и Зеленый Гай — наши защитники успешно отбили все вражеские штурмы.

На Лиманском направлении захватчики провели 21 атаку в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны по направлению к Григоровке и Ивано-Дарьевке.

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На Торецком направлении россияне шесть раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблунивка. Силы обороны успешно отразили пять штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.

С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Звировое, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравкаье. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 19 атак противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили пять атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Запорожье, Зирка, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки продолжаются две вражеские атаки. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Железнодорожное.

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Эксклюзивный материал «Несите, люди, этот крест. Ибо из войны выход либо сдаться врагу, либо идти дальше к Победе. Давайте уж как-нибудь идти», — волонтер Диана Макарова" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото 4-й отдельной танковой бригады

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