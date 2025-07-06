Таро подают надежду: перед кем открывается мощный период освобождения от тяжестей прошлого и страхов

Астрологи ранее составили восточный гороскоп для всех представителей зодиакального круга на новую неделю — с 7 по 13 июля. А знатоки карт Таро считают, что в июле 2025 года для четырех знаков Зодиака открывается мощный период, что поможет им освободиться от тяжестей прошлого и страхов. Карты Таро показывают — пора избавиться от ограничений, долго сдерживавших развитие, и выйти из тени сомнений. Эти люди наконец-то обретут внутреннюю силу, чтобы сделать решительный шаг вперед.

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О том, кто справится со своими страхами и почувствует исцеление в июле 2025 года, рассказывают Новости.LIVE со ссылкой на Collective World.

Овен

Прошлое (Пятерка Кубков, перевернута): когда-то вы допустили ошибку, которая долго не давала покоя. Но теперь пора прощения — прежде всего себя. Вы уже прошли немаловажную часть пути к исцелению.

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Ваша сила (Карта Справедливость): ваш глубокий нравственный компас и стремление к равновесию дают вам опору. Это помогает обрести внутреннее спокойствие и чувство контроля.

Препятствие (Восьмерка Кубков, перевернуто): вы чувствуете, что еще что-то не завершено. Но правда в том, что все сделано. Важно научиться отпускать и не застревать в прошлом.

Подсознание (Влюбленные): внутри вас борются чувства — вы стремитесь к близости, но боитесь уязвимости. Это может сдерживать решение.

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Мысли (Двойка Мечей): вы стоите на перепутье — ждете идеального момента, но на самом деле это страх сдерживает вас. Действуйте, несмотря на сомнения.

Что впереди (Королева Пентаклей): все станет на свои места. Вы будете чувствовать себя уверенно, стабильно, иметь ресурс делиться с другими. Это период изобилия и гармонии.

Совет (Королева Кубков): доверяйте своей интуиции. Вы умеете чувствовать других — теперь пора быть отзывчивыми и к себе.

Лев

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Прошлое (Королева Пентаклей): у вас было чувство безопасности, баланса, ресурса. Это было время, когда вы объединяли физическое и эмоциональное здоровье.

Ваша сила (Пятерка Мечей, перевернута): несмотря на потери и поражения, вы научились выходить из кризиса сильнее. Теперь это ваш фундамент.

Препятствие (Паж Жезлов): идей много, но фокус распылен. Прежде чем бросаться в новые проекты, закройте старые вопросы.

Подсознание (Звезда, перевернута): вам трудно верить в лучшее. Но надежда — не слабость, а ресурс. Разрешите себе положительные сценарии.

Мысли (Королева Мечей): вы знаете, что страх можно преодолеть только через сознательное принятие. Ваши размышления глубоки — но не забывайте действовать.

Что впереди (Паж Пентаклей): на горизонте новые цели, ресурсы и возможность реализовать амбиции. Начинается период роста.

Совет (Двойка Жезлов, перевернутая): изменения сложны, но если не сделаете шаг — останетесь на месте. Идите вперед, даже если страшно.

Весы

Прошлое (Дьявол, перевернутый): вы уже проделали колоссальную работу, освободившись от ограничивающих убеждений. Это ваша великая победа.

Ваша сила (Королева Мечей): вы видите суть вещей и не боитесь правды. Ваша аналитичность помогает развенчать страхи.

Препятствие (Семерка Пентаклей): нетерпение мешает. Вы хотите результата здесь и сейчас, но стоит уметь ждать — некоторые вещи созревают медленно.

Подсознание (Тройка Кубков): вам важна поддержка друзей, ощущение единства. Конкретно это дает внутренний ресурс.

Мнения (Восьмерка Пентаклей, перевернутая): работать непрерывно — не всегда эффективно. Иногда нужно довериться потоку и позволить себе паузу.

Что впереди (Тройка Пентаклей, перевернута): в коллективной работе могут возникать недоразумения. Нужно научиться договариваться и слышать других.

Совет (Тройка Мечей): боль — часть жизни. Не избегайте ее, а примите. И именно через это принятие вы исцелитесь.

Скорпионы

Прошлое (Суд): вы недавно пережили мощную трансформацию — момент истины, когда уже нельзя было предавать себя. Это было начало новой жизни.

Ваша сила (Солнце): свет всегда побеждает тьму. Вы уже видите вещи четко, без иллюзий. Это этап, когда правда становится источником силы.

Препятствие (Девятка Кубков): изменения пугают, и выход из зоны комфорта требует решительности. Но без этого не будет роста.

Подсознание (Башня): в глубине вы до сих пор переживаете потери, изменение структуры жизни. Но новое не рождается без разрушения старика.

Мысли (Двойка Жезлов): у вас грандиозные планы, но не забывайте быть благодарными за то, что уже есть. Это поможет сберечь баланс.

Что впереди (Туз Пентаклей): скоро вас ждут новые возможности, стабильность и уверенность. Ваши старания принесут плоды.

Совет (Пятерка Кубков): страх неизвестного — это нормально. Позвольте себе грусть, но не останавливайтесь. Двигайтесь дальше с верой.

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Фото Pixabay

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