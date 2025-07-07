Ушла из жизни выдающаяся украинская шахматистка, ставшая чемпионкой Всемирной Олимпиады

В возрасте 73 лет ушла из жизни знаменитая украинская шахматистка, чемпионка Всемирной Олимпиады Лидия Семенова, информирует Федерация шахмат Украины. Ранее не стало легендарного советского шахматиста, сбежавшего из СССР.

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«С глубокой скорбью сообщаем, что в возрасте 73 лет ушла из жизни выдающаяся украинская шахматистка Лидия Константиновна Семенова, которая также была международным гроссмейстером, — говорится в сообщении. — Семенова побеждала на Всемирной женской шахматной Олимпиаде (1984 год) в составе сборной СССР и становилась серебряным призером (1992-й) в составе украинской команды. Участница финала претенденток за звание чемпионки мира (1984-й), чемпионка СССР (1978-й) и Украины (1997-й), победительница и призер многочисленных национальных и международных соревнований. Выражаем глубокие и искренние соболезнования ее родным и близким».

Добавим, что в 1985 году уроженка Хмельницкой области Семенова входила в топ-десятку мирового рейтинга шахматисток, занимая 7-ю позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион Всемирных шахматных Олимпиад умер в 50 лет.

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