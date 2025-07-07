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Спорт

Ушла из жизни выдающаяся украинская шахматистка, ставшая чемпионкой Всемирной Олимпиады

9:29 7 июля 2025
Лидия Семенова

В возрасте 73 лет ушла из жизни знаменитая украинская шахматистка, чемпионка Всемирной Олимпиады Лидия Семенова, информирует Федерация шахмат Украины. Ранее не стало легендарного советского шахматиста, сбежавшего из СССР.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в возрасте 73 лет ушла из жизни выдающаяся украинская шахматистка Лидия Константиновна Семенова, которая также была международным гроссмейстером, — говорится в сообщении. — Семенова побеждала на Всемирной женской шахматной Олимпиаде (1984 год) в составе сборной СССР и становилась серебряным призером (1992-й) в составе украинской команды. Участница финала претенденток за звание чемпионки мира (1984-й), чемпионка СССР (1978-й) и Украины (1997-й), победительница и призер многочисленных национальных и международных соревнований. Выражаем глубокие и искренние соболезнования ее родным и близким».

Добавим, что в 1985 году уроженка Хмельницкой области Семенова входила в топ-десятку мирового рейтинга шахматисток, занимая 7-ю позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион Всемирных шахматных Олимпиад умер в 50 лет.

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