Это оружие Киев сейчас хочет получить от Германии: стало известно о секретном списке

С момента создания коалиции «черно-красных» федеральное правительство Германии больше не публикует информацию о новых поставках оружия Украине. Официально это необходимо для того, чтобы «путин оставался в неведении». Критики же считают, что это делается для того, чтобы не приходилось оправдываться перед общественностью за отсутствие или задержку поставок. Украина также придерживается этого тайного соглашения, чтобы не оттолкнуть своего самого большого союзника.

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Но теперь появился тайный список. Он показывает конкретные потребности украинцев. Украинские военные чиновники якобы предоставили его представителям немецкого правительства, пишет Bild.

Согласно списку, украинское правительство заинтересовано в четырех новых огневых единицах типа Iris-T. Для этого оно просит Берлин предоставить в общей сложности 1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы короткой дальности Iris-T SLS. К этому прилагается 200 000 выстрелов 40-мм для защиты от российских дронов.

Также Украина попросила правительство Мерца о поставках 1000 защищенных от мин транспортных средств, а также 200 гусеничных транспортных средств разных типов. К этому добавляется 30 танков для разминирования и 20−30 инженерных танков типа WiSENT. Согласно перечню, которым располагает BILD, Киев также обратился к Берлину с просьбой о поставках 200 внедорожников для транспортировки специальных сил.

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А еще Украина просит Германию о поддержке электронной войны против российских военных. Для этого требуется 1000 GPS-глушителей для защиты от вражеских дронов, а также 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Военные и представители промышленности подтвердили BILD существование этого списка. Министерство обороны Германии хранит молчание.

«Из соображений военной безопасности и с учетом новой линии коммуникации правительства Германии по поддержке Украины мы не отвечаем на вопрос об отдельных мерах поддержки», — пояснил BILD представитель министерства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Германия договаривается с США о поставках систем Patriot для Украины.

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