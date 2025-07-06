Германия договаривается со США о поставках систем Patriot для Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, считающий, что единственный язык, который понимает путин — сила, провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Известно, что Германия готова покрыть все расходы. Она уже направила три системы Patriot в Украину, а министр обороны Борис Писториус на фоне приостановки поставок оружия из США отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с американским коллегой дальнейшую поддержку Киева.

ВІДЕО ДНЯ

О разговоре канцлера ФРГ с президентом США сообщил представитель правительства Германии. Оба лидера также обсудили вопросы торговли и пошлин, добавил представитель, пишет издание Bloomberg.

Как говорится в статье, правительство Мерца готово предоставить Киеву две дополнительные системы Patriot, включая перехватные ракеты, и покрыть все расходы на это крайне необходимое вооружение. Поставки станут возможными благодаря двустороннему соглашению между Германией и США, добавил чиновник. Берлин предложил Вашингтону соглашение о Patriot несколько недель назад, и решение о передаче оборудования теперь лежит на министре обороны США Пите Хегсете.

Министр обороны Борис Писториус 14−15 июля посетит Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой, сообщил представитель Министерства обороны.

РЕКЛАМА

«Конечно, Patriot тоже будет на повестке дня», — добавил он.

Германия также предложила возглавить совместные проекты Европейского Союза по системам противовоздушной обороны, сухопутным и морским системам, поскольку блок НАТО усиливает собственные военные средства сдерживания российской агрессии.

Ранее в Германии четко заявили о поддержке вступления Украины в НАТО, поскольку это в интересах всей Европы.

РЕКЛАМА

99

Читайте нас в Facebook