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Стал госслужащим: популярный певец присоединился к рядам пограничной службы
Популярный певец MÉLOVIN, которому недавно сделали операцию, поразил неожиданным заявлением. Во время недавнего киевского сольного концерта артист рассказал об изменении своего статуса. Под финал выступления к MÉLOVIN присоединился оркестр Государственной пограничной службы Украины. И в этот момент артист обратился к зрителям и объявил о своем официальном присоединении к составу ГПСУ.
«Меня пригласили, поэтому теперь я госпограничник и играю с этим Ансамблем, — рассказал певец со сцены. — Несу свою службу, но музыкально — вместе с этими невероятными музыкантами. Спасибо! Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее».
По словам MÉLOVIN, он стремился быть полезным не только как артист, но и как гражданин, и будет поддерживать боевой дух пограничников.
«Это было ооочень неожиданно! — отреагировали поклонники в сети. — Я, наверное, стояла с открытым ртом, с глазами по 5 копеек… поздравляю! Это сильно!»
«Ты молодец! — поддержали артиста. - Важное и правильное решение».
Напомним, ранее к рядам ВСУ присоединился популярный певец Миша Крупин.226
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