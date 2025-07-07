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Инициативны и готовы к переменам: пяти знакам зодиака Удача будет сопутствовать на неделе 7 — 13 июля
Астрологи, которые ранее составили финансовый гороскоп на 7 — 13 июля, рассказали, кому особенно повезет в этот период. Сейчас Вселенная словно приоткрывает двери для тех, кто готов проявить инициативу, использовать внутренние ресурсы и двигаться навстречу переменам, пишет slovofraza.com.
Козерог
На этой неделе Козерогам предстоит внутренний покой и успех. Многое станет на свои места, а в работе вы будете продуктивны, что принесет плоды. Коллеги и начальство оценят ваши усилия. В личной жизни — время для откровенных разговоров и сближения. Смелый шаг может привести к важным переменам. Финансовые поступления возможны через старые связи или как приятный бонус. Удача будет с вами, если останетесь верными себе.
Близнецы
Неделя для Близнецов будет наполнена энергией и вдохновением. Успех ждет в общении, обучении и переговорах. Ожидается множество новых идей, новых связей и неожиданных сюрпризов — будь то предложение или комплимент. Короткие поездки могут привести к судьбоносной встрече. В финансах возможно неожиданное вознаграждение. В любви все станет яснее: кто-то получит весточку из прошлого, а кто-то решит двигаться дальше. Главное — не сидеть на месте.
Лев
Львы смогут показать себя в лучшем свете, особенно в карьере. Ваша харизма привлечет внимание важных людей. Возможны предложения о сотрудничестве или повышение. В любви — романтические повороты и возможность нового уровня отношений. Начало новых проектов принесет удачу тем, кто выйдет из зоны комфорта. В финансовом плане возможны премии, подарки или удачные покупки.
Весы
Для Весов начинается полоса гармонии. Приятные новости могут касаться семьи или личной жизни. Откровенный разговор способен многое изменить. В работе откроется возможность роста, особенно если был застой. Удача будет с теми, кто доверяет своей интуиции. Возможны неожиданные финансовые поступления или подарки. В любви — поддержка и шанс начать все заново.
Стрелец
Стрельцам предстоит неделя возможностей для роста. Все, что казалось неподвижным, начнет двигаться. Появятся новые цели и ресурсы для их достижения. Особенно удачными будут дни для общения с начальством и подачи заявлений. Романтические начинания и восстановление отношений также возможны. Финансовая удача может прийти через подработку, премию или выигрыш. Главное — не бояться действовать.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.381
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Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля