Астрологи, составившие гороскоп для всех знаков Зодиака на понедельник, 7 июля, рассказали, какой будет новая рабочая неделя, с 7 по 13 июля, для всех представителей зодиакального круга в финансовом плане.

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Овен

Гороскоп на неделю для Овнов обещает стабильный рост, однако лишь тем представителям знака, которые будут дисциплинированными, пишет slovofraza.com. У тех, кто занимается технологиями, возможны удачные сделки 7 и 8 июля. Звезды предупреждают Овнов, чтобы те не поддались соблазну в середине недели вложить деньги в сомнительный проект. В целом знаку следует держаться дальше от финансовых авантюр.

Телец

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Гороскоп на неделю для Тельцов рекомендует знаку в финансовых вопросах полагаться на интуицию — она не подведет. Не исключено, что знак получит предложение, которое с первого взгяда не впечатлит перспективностью, однако следует тщательно его проанализировать — не исключено, что оно окажется выгодным. Звезды советуют использовать эти семь дней для того, чтобы навести порядок в финансах — раздать долги и должным образом оформить все необходимые документы.

Близнецы

Гороскоп на неделю для Близнецов рекомендует знаку отдавать предпочтение не большому количеству дел, а меньшему, но основному. Эти семь дней обещают выгоду людям, работающим в сфере маркетинга, образования и логистики. В конце семидневки возможна прибыль в виде премии, бонуса или возврата долга. Также полезным будет планирование бюджета.

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Рак

Гороскоп на неделю для Раков рекомендует знаку обратить внимание на инвестиционную сферу, в первую очередь это касается самообразования и вложения средств в собственное развитие. Возможен доход от творчества или нестандартной идеи. Звезды советуют Ракам в середине недели избегать конфликтов с руководством или клиентами. Не исключено, что выгодными окажутся контакты с человеком из прошлого.

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Лев

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Гороскоп на неделю для Львов советует знаку планировать подписание важных соглашений на вторник и четверг. На этой неделе знаку благодаря уверенности и харизме удасться добиться для себя более выгодных условий. Звезды предостерегают Львов от необдуманных инвестиций и азартных игр. В то же время возможны неожиданные поступления, которые не следует сразу же тратить — их лучше выгодно вложить.

Дева

Гороскоп на неделю для Дев рекомендует уделить больше внимания финансовму анализу и наведению порядка с документами. Врем считается удачным для того, чтобы избавиться от всего лишнего, в том числе и необязательных расходов. Звезды советуют Девам не отказываться, если им поступит предложение подработать. А вот эмоциональных трат лучше избегать. Особенно этот совет касается следующих выходных.

Весы

Гороскоп на неделю для Весов предупреждает знак о выборе между между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой. Звезды советут отдать предпочтение инвестициям в будущее. Не исключено, что Весам «подбросят» перспективную идею, к которой не лишним будет прислушаться. Правда, перед принятием решения необходимо проанализировать все ее детал. В конце недели знак может получить деньги за работу, сделанную ранее.

Скорпион

Гороскоп на неделю для Скорпионов рекомендует знаку обращать внимание на детали, которые особенно важны в финансовых делах. Звезды советуют контролировать расходы. Не исключено, что вскоре Скорпионам понадобяться дополнительные средства на незапланированные расходы, связанные с домом. В середине недели возможен дополнительный доход у тех, кто работает на себя. Также гороскоп не советует знаку верить в обещания скорой прибыли — рисковать не стоит.

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Стрелец

Гороскоп на неделю для Стрельцов сулит знаку неоднозначную семидневку, которая может принести как взлеты, так и провалы в финансовой сфере. Не исключено, что знаку поступят деньги за ранее завершенный проект. Или же это будет неожиданный бонус. Успешным для Скорпионов будут коммуникации — умение договариваться принесет свои плоды. Звезды советуют знаку быть внимательным с документами — не исключены досадные ошибки.

Козерог

Гороскоп на неделю для Козерогов обещает знаку стабильное время, когда стоит заняться стратегическим планированием и проктами на перспективу. В середине недели возможен приток средств от делового партнёра или выгодное предложение. Звезы советуют не тратить крупные суммы в выходные — возможно, об этом придется пожалеть. А вот средства, вложенные в себя, в здоровье или образование, окупятся сторицей.

Водолей

Гороскоп на неделю для Водолеев не исключает, что знак получит важную информацию, которая повлияет на ваше финансовое будущее. Благоприятными будут и новые знакомства, особенно в IT, креативных или образовательных сферах. Во второй половине недели знак ожидает предложение о сотрудничестве или возвращение старого долга. В целом эти семь дней должны быть благоприятным временем для поисков новых источников дохода.

Рыбы

Гороскоп на неделю для Рыб предполагает, что неделя в финансовом плане будет стабильной. А вот расходы Рыбам стоить проанализировать и понять, куда утекают деньги. Возможно получение поддержки от родных или близких, а близе к концу недели — интересные сделки, условия которых следует хорошо проанализировать. Звезды утверждают, что удача будет на стороне тех, кто сохраняет спокойствие и рассудительность.

Восточный гороскоп на неделю, с 7 по 13 июля, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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