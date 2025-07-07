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Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
Красивая сервировка стола всегда создает особую атмосферу. И если вы цените такие вещи, этот эксклюзивный тест тренд-редактора Ольги Сметанской именно для вас. Возможно, он поможет вам открыть для себя нечто новое.
Тест для ценителей красивой посуды
По наблюдению продавцов магазинов фарфоровой посуды, сервизы с фруктовым дизайном предпочитают
А мужчины, которые любят поесть
Б женщины, которые мечтают похудеть
В семьи с маленькими детьми
2. Всемирно известные фарфоровые мануфактуры создают коллекции посуды прет-а-порте. Сегодня в моде
А разноцветные сервизы, где часть предметов, например, бирюзового цвета, часть — кораллового
Б черные сервизы с позолотой
В белые сервизы, инкрустированные жемчугом
3. Родоначальником традиции коллекционировать столовый фарфор в политических кругах считают
А Авраама Линкольна
Б Уинстона Черчилля
В Рональда Рейгана
4. Эта посуда предназначена для раздельной подачи различных закусок. Она называется
А соусница
Б блюдце
В менажница
5. Что сейчас в тренде?
А салатницы-корзинки
Б менажницы
В лукумницы
Правильные ответы
1А — сервизы с фруктами вызывают аппетит
2А — такие сервизы, к примеру, были выпущены во Франции
3Б Уинстона Черчилля. Его коллекция китайского фарфора украшает дворец Бленхейм неподолеку Оксфорда
4 В менажница — очень удобная вещь в сервизе. В ней можно подавать не только закуски, но и соусы
5А салатницы-корзинки не только красивы, но и удобны
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру в этой теме. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы хорошо разбираетесь в посуде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этой темой, говорит о том, что вам интересна эстетика и вы на правильном пути в ее постижении.
Ранее Ольга Сметанская предлагала пройти тест «Ресторанный этикет», который поможет вам чувствовать себя комфортно во многих ситуациях.
Фото из альбома Ольги Сметанской181
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