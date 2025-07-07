Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Красивая сервировка стола всегда создает особую атмосферу. И если вы цените такие вещи, этот эксклюзивный тест тренд-редактора Ольги Сметанской именно для вас. Возможно, он поможет вам открыть для себя нечто новое.

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Тест для ценителей красивой посуды

По наблюдению продавцов магазинов фарфоровой посуды, сервизы с фруктовым дизайном предпочитают

А мужчины, которые любят поесть

Б женщины, которые мечтают похудеть

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В семьи с маленькими детьми

2. Всемирно известные фарфоровые мануфактуры создают коллекции посуды прет-а-порте. Сегодня в моде

А разноцветные сервизы, где часть предметов, например, бирюзового цвета, часть — кораллового

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Б черные сервизы с позолотой

В белые сервизы, инкрустированные жемчугом

3. Родоначальником традиции коллекционировать столовый фарфор в политических кругах считают

А Авраама Линкольна

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Б Уинстона Черчилля

В Рональда Рейгана

4. Эта посуда предназначена для раздельной подачи различных закусок. Она называется

А соусница

Б блюдце

В менажница

5. Что сейчас в тренде?

А салатницы-корзинки

Б менажницы

В лукумницы

Правильные ответы

1А — сервизы с фруктами вызывают аппетит

2А — такие сервизы, к примеру, были выпущены во Франции

3Б Уинстона Черчилля. Его коллекция китайского фарфора украшает дворец Бленхейм неподолеку Оксфорда

4 В менажница — очень удобная вещь в сервизе. В ней можно подавать не только закуски, но и соусы

5А салатницы-корзинки не только красивы, но и удобны

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру в этой теме. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы хорошо разбираетесь в посуде, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь этой темой, говорит о том, что вам интересна эстетика и вы на правильном пути в ее постижении.

Ранее Ольга Сметанская предлагала пройти тест «Ресторанный этикет», который поможет вам чувствовать себя комфортно во многих ситуациях.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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