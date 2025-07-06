Плахта — это старинный элемент украинской женской одежды, которую можно увидеть в работах отечественных фарфористов . Обычно это была несшитая или частично сшитая юбка, которая оборачивалась вокруг талии и закреплялась поясом. Плахты изготовляли из шерсти или шелка. Их ткали вручную на станке, создавая характерный узор. Разнообразие орнаментов поражает. Плахту носили с вышитой сорочкой, корсеткой, фартуком и поясом. Плахта — это не только предмет одежды, но и немаловажная часть украинского культурного наследия. В настоящее время такой наряд становится популярным элементом современного этно-стиля. И сегодня дизайнеры создают плахты с вышитыми орнаментами, тесьмой… Они выглядят очень эффектно в сочетании с вышиванкой. А если еще добавить яркие бусы, образ заиграет невероятными красками. Красота плахты стала источником вдохновения для украинских художников-фарфористов. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о сервизах, «вышитых» кисточкой. Все они чрезвычайно колоритны.

«Повторяемость цветов символизирует цикличность жизни»

— В каждом орнаменте плахты — память рода, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — И в каждом сервизе, стилизованном под плахту, есть немало символизма. Повторяемость цвета символизирует цикличность жизни. Сервировка такой посудой создает прекрасную атмосферу для неспешного душевного чаепития. Чайный сервиз Ивана Вицько «Плахта» состоит из чайника, конфетницы, молочника, чашек с блюдцем. Декор создает оптическую иллюзию ткани. Этот сет хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины.

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И. Витька. Чайный сервиз "Плахта". Баранивский фарфоровый завод. 1960

— Красиво! Будто переносишься мыслями в Карпаты. Думаю, травяной карпатский чай особенно вкусно пить из чашки такого сервиза.

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— А вот еще один очень колоритный сервиз «Плахта» авторства художников Ивана Джимы и Клавдии Гапонюк. Он создан на Полонском фарфоровом заводе в 1965 году. Каждый предмет как фрагмент плахты.

И. Джима, К. Гапонюк. Сервиз для чая и кофе "Плахта". Полонский фарфоровый завод. 1965

«Такие сервизы способны превратить любое кофепитие в небольшое праздничное событие»

— Какой сервиз с орнаментом плахты ваш любимый?

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— Один из них — кофейный сервиз Василия Ковальчука и Петра Щербоноса «Галичанка». Он поражает своей лаконичностью и тонким сочетанием белого фона с яркими красными акцентами. Красный символизирует энергию и защитную силу. Этот сервиз способен превратить любое кофепитие в небольшое праздничное событие. В чайных сервизах художника Василия Ковальчука «Карпаты» и «Галичанка»; кофейных — «Прикарпатский», «Эдельвейс», «Тиса» и «Маричка» — узоры созвучны вышивкам на украинских рушниках и сорочках.

В. Ковальчук, П. Щербонос. Чайный сервиз «Галичанка» Бориславский фарфоровый завод. 1966

«Украинские фарфористы создали немало статуэток, где воспроизвели красоту плахты»

— Также очень красив чайный сервиз «Маричка» (фото в заглавии), созданный в 1968 году на Бориславском фарфоровом заводе художником Василием Ковальчуком. Возможно, этот яркий сет вдохновлен знаменитой одноименной песней на слова Михаила Ткача и музыку Степана Сабодаша, которая была написана в середине 1950-х годов и стала очень популярной.

— Ее исполняли известные украинские певцы: Дмитрий Гнатюк, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич… Многие считают «Маричку» из-за невероятной популярности народной, хотя у нее есть авторы. И это самое большое признание для песни, которая стала любимой у миллионов людей в Украине и других странах мира — например, в Канаде, где живет немало украинцев.

— Любуешься сервизом и начинает звучать в душе эта замечательная песня:

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«В'ється, наче змійка, неспокійна річка,

Тулиться близенько до підніжжя гір.

А на тому боці, там живе Марічка,

В хаті, що сховалась у зелений бір»…

— Стоит отметить, что и имя Марички очень популярно в Украине.

— Да. Сервиз идеально подходит как для праздничного стола, так и для уютного чаепития в кругу близких. Кстати, украинские фарфористы создали немало статуэток, где воспроизвели красоту плахты. Приведу пример раритетных изделий. Вот фарфоровая скульптура «Украинка» авторства Ольги Рапай и Галины Калуги, созданная на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе в 1960 году.

О. Рапай, Г. Калуга. "Украинка". Киевский экспериментальный керамико – художественный завод. 1960

Очень колоритна и скульптура «По воду» авторства Евгения Санько, созданная в 1956 году на Барановском фарфоровом заводе. Плахта воспроизведена в виде яркой геометрической сетки из розовых и зеленых прямоугольников, в которые вписаны стилизованные цветочные мотивы. Такой узор выглядит будто вышитым или сотканным, что придает одежде фактурную насыщенность и декоративную ритмику. Кстати, каждый цвет что-то символизировал. Красный — любовь и радость жизни, синий — верность, зеленый — здоровье… Геометрические узоры олицетворяли силу оберега.

— Чем разнообразнее был орнамент, тем больше месседжей вкладывалось в эту вещь.

— Действительно. Сервизы с орнаментами плахты и вышиванки не случайно дарились и дарятся на свадьбу. В них закодированы пожелания счастливой судьбы, любви, крепкой семьи, здоровья, долголетия. Может быть, и у вас в доме сохранился такой сервиз? Знаете ли вы его историю? Он был приобретен вашими родными или подарен по какому-нибудь случаю? Как часто использовался сервиз в семье? И если такая красота действительно есть в вашем доме, вам невероятно повезло. Пейте чай или кофе из такого сервиза, угощайте этими напитками родных и друзей. Цените каждый миг жизни, ведь она неповторима. Учите ценить моменты жизни детей, открывайте им красоту искусства. Когда они вырастут, будут вам, поверьте, безгранично благодарны. Каждая винтажная вещь имеет интересную историю создания. Расскажите детям. Они будут помнить ее всю жизнь.

Е. Санько. «По воду». Барановский фарфоровый завод. 1956

Ранее коллекционер и исследователь фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных художников-фарфористов, вдохновленных поэтикой праздника Ивана Купала.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Ковальчук. Чайный сервиз «Маричка». Бориславский фарфоровый завод 1968

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