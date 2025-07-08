Китай хочет, чтобы Украина истекала кровью: генерал о подлой теории Пекина

Китай хочет, чтобы война в Украине длилась как можно дольше, чтобы удержать европейцев в Европе, заставить Америку делать выбор, который окажет негативное влияние на ее союзников, и обеспечить китайскую гегемонию в Азии. Китайские стратеги и политические лидеры рассматривают войну в Украине как положительный фактор достижения целей национальной безопасности Китая. Маловероятно, что президент Китая Си или его стратеги как-то осознают моральную трагедию войны. Си не проявил никакой эмпатии к украинскому народу с момента начала жестокой полномасштабной попытки россии захватить страну в феврале 2022 года. Об этом пишет отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан, уделяющий много внимания российско-украинской войне. Он считает, что есть три основные причины, почему Си и его советники рассматривают продолжение войны в Украине как преимущество для Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти элементы преимущества лежат в стратегической, экономической и идеологической сферах.

Каждая минута, которую американские лидеры тратят на размышления об Украине, — это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе

Первое стратегическое преимущество для Китая состоит в том, что война в Украине поглощает значительную часть внимания ключевых лиц, принимающих стратегические решения в Соединенных Штатах. Хотя некоторые комментаторы призвали США сосредоточиться исключительно на вызове, который ставит Китай, перевесило более мудрое стратегическое мышление, поскольку безопасность в Европе отвечает прямым национальным интересам Соединенных Штатов. Но поскольку безопасная, единая и процветающая Европа была ключевой стратегической целью Америки с конца Второй мировой войны, что подтверждается планом Маршалла и созданием НАТО среди многих других инициатив США, это означает, что США должны продолжать инвестировать в оборону Украины. Каждая минута, которую американские политические и стратегические лидеры тратят на размышления об Украине — это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе. Каждый доллар, потраченный на Украину, на военную и экономическую помощь — это доллар, который нельзя инвестировать в защиту западной части Тихого океана от китайской агрессии или финансирование перехода в Индо-Тихоокеанский регион. Также китайские стратеги сейчас, вероятно, рассматривают войну в Украине как отличный способ подпитать недоверие, которое испытывают ключевые чиновники администрации Трампа к своим европейским союзникам.

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Несмотря на западные санкции, Китай стал крупнейшим импортером российской энергии

Китайские стратеги также будут рассматривать затягивание войны в Украине как способ удержать европейцев в Европе. Китай почувствовал дискомфорт из-за увеличения развертывания европейских военно-морских и военно-воздушных сил в Тихоокеанском регионе за последние несколько лет. Хотя Китай с удовольствием торгует с европейскими странами, он не хочет видеть европейские военные силы в том, что считает своим регионом, особенно в таких районах, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Продолжение войны в Украине способствует тому, чтобы Китай, по крайней мере, частично достиг этой цели. Еще одним стратегическим преимуществом для Китая от длительной войны в Украине является то, что она обеспечивает гигантскую испытательную площадку для китайских идей относительно предстоящей войны в Тихом океане.

Чем дольше идет война в Украине, тем больше китайцы узнают о преимуществах и методах современных интегрированных совместных операций и совместных процессов целеобразования. Кроме того, по мере того, как война продолжается, китайцы все больше осознают необходимость пересмотра качества своего военного руководства, обучения и образования.

Что касается экономических выгод, то за последние три с половиной года войны торговля Китая с россией значительно возросла. В 2023 году торговля между Китаем и рф выросла на 26% по сравнению с предыдущим годом. За это время китайские поставки в россию выросли на 46%, а российские поставки в Китай — на 13%. Несмотря на западные санкции, Китай стал самым крупным импортером российской энергии.

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За период с января по сентябрь 2023 года китайский импорт в рф в значительной степени заменил импорт из ЕС в россию. В 2025 году российский экспорт цветных металлов в Китай также резко возрос.

Кроме Китая, многие другие страны также использовали войну, чтобы получить более благоприятные условия для торговли с россией и воспользоваться западными санкционными режимами. Индия, отказывающаяся осуждать москву за ее широкомасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с момента введения санкций.

Есть еще идеологические преимущества. На 20 съезде партии в 2022 году Си Цзиньпин описал, как Китай остается под угрозой со стороны внешних игроков, и он действительно считает, что внешняя среда ухудшается. С точки зрения Си Цзиньпина, война россии в Украине является частью более широкого противостояния, которое такие страны, как Китай, россия и Иран, ведут против западного господства. В отчете Европейского совета по международным отношениям за 2023 год отмечается, что Китай ясно видит возможность идеологически отделить больше стран, особенно находящихся на так называемом Глобальном Юге, от американского влияния. Война в Украине также позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную россии НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си, это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышению политической чистоты высокопоставленных гражданских и военных лидеров, а также военную модернизацию.

Учитывая, что россия «противостоит НАТО и Западу» в Украине, Китаю не нужно выполнять всю тяжелую работу в этом более широком идеологическом противостоянии.

По мнению генерала, поддержка Китаем военных усилий россии только возросла с начала полномасштабного вторжения. Поскольку Китай получает значительные стратегические, экономические и идеологические выгоды от войны, западным странам понадобится ряд решительных дипломатических и экономических мер, чтобы убедить Си отказаться от поддержки россии.

К сожалению, такие действия, кажется, не являются вероятными в ближайшее время. И даже если это произойдет, непонятно, можно ли будет отговорить Си от его нынешней стратегии. Китай слишком многое выигрывает от продолжения войны в Украине, чтобы сейчас изменить курс.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению политолога и директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, Китай хочет руками и кровью Украины бесконечно ослабить путинскую россию.

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