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Партнер или хищник: российские спецслужбы боятся Китая больше, чем признает кремль
Автократия Си Цзиньпина является важнейшим покупателем российских энергоносителей, которые приносят миллиарды в государственную казну и финансируют войну в Украине. Китай поставляет технологии, которые ранее поставляли западные партнеры, Китай помогает обходить санкции. Ни с одним другим главой иностранного государства путин не поддерживает таких тесных отношений, как со своим «дорогим другом» Си Цзиньпином, пишет Welt.
Спецслужбы путина не разделяют энтузиазм диктатора. В секретном отчете, который попал в The New York Times и который западные спецслужбы считают подлинным, описана программа контрразведки фсб под кодовым названием «Entente-4», которая направлена непосредственно против Китая. Российская внутренняя разведка особо подчеркивает риск, который для россии представляют высокопоставленные чиновники, предприниматели и ученые, завербованные Китаем. Китайцы особенно интересуются российским производством дронов и системами обороны против западных вооружений.
Если рассматривать этот документ отдельно, то легко усомниться в его подлинности, ведь, в конце концов, россия все больше делает ставку на сотрудничество с Китаем. Однако то, что ведущие китайские инженеры, очевидно, хотят узнать от своих российских коллег больше, чем те могут разглашать, подтверждается многочисленными фактами, говорится в статье.
Случаи осуждения исследователей за шпионаж в пользу Китая встречаются в россии с 1990-х годов. Чаще всего это касается ученых, связанных с российской космической, авиационной и оборонной промышленностью.
Тем более странно, что несколько таких случаев шпионажа стали известны только после большого вторжения россии в Украину — российские спецслужбы обнародовали новые случаи якобы государственной измены или шпионажа.
Контрразведка фсб не имела бы необходимости улучшать статистику с помощью политически взрывоопасных сфабрикованных случаев, которые нарушают идиллическую картину нового братства между москвой и Пекином. В любом случае кремль преуменьшает значение этих случаев.
При этом они становятся все более частыми. Только в технологических центрах Сибири, таких как Новосибирск или Томск, между 2022 и 2024 годами было в общей сложности пять случаев. Следовательно, осуждения за шпионаж в пользу Китая могут иметь реальную подоплеку или, по крайней мере, быть посланием кремлю от российских спецслужб: политическое руководство не должно забывать, что «историческое партнерство» с Китаем также несет в себе риски.
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