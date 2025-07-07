- 10:05 Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели
- 09:34 В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция
- 09:27 Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ
- 09:00 Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства
- 08:57 Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары
- 08:18 Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
- 07.07 22:27 Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 07.07 21:59 Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
- 07.07 21:00 Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали
- 07.07 20:34 Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
- 07.07 20:08 Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
россия не должна проиграть войну: в Китае сделали громкое заявление
В то время как Запад призывает Китай использовать свое влияние на путина, Пекин «не хочет, чтобы россия проиграла войну против Украины». Именно так заявил министр иностранных дел Китая Ван И главе внешней политики ЕС Каей Каллас, сообщает South China Morning Post.
Согласно сообщению, Ван И сказал об этом во время продолжительной встречи с Каллас в Брюсселе. До сих пор МИД Китая неоднократно отмечал, что Пекин «не является стороной» этой войны. Потому чиновники ЕС были удивлены решительным заявлением министра иностранных дел. По данным источников, Ван И объяснил такую позицию тем, что «США переключат свое внимание на Пекин, если россия проиграет войну». В Брюсселе некоторые из дипломатов интерпретировали эти слова следующим образом: Китай не стремился к войне в Украине, однако ее затягивание может соответствовать стратегическим интересам страны до тех пор, пока США остаются вовлеченными в европейское направление.
Не секрет, что Китай поставляет кремлю многие компоненты для систем вооружения. Вместе с тем китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает москве. По словам дипломата, если бы это было правдой, то «этот конфликт уже давно бы закончился».
Однако эксперты считают, что на самом деле Пекин хочет руками и кровью Украины максимально ослабить путинскую россию. Не случайно китайские спецслужбы существенно усилили свою деятельность в рф.298
Читайте нас в Facebook
Овнам — «Колесо Фортуны» и неожиданные перемены, Ракам — «Двойка Жезлов» и важное решение: Таро-прогноз на 8 июля
«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова