41.49 / 41.97 48.94 / 49.50
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

россия не должна проиграть войну: в Китае сделали громкое заявление

15:14 7 июля 2025
Путин и Си Цзиньпин

В то время как Запад призывает Китай использовать свое влияние на путина, Пекин «не хочет, чтобы россия проиграла войну против Украины». Именно так заявил министр иностранных дел Китая Ван И главе внешней политики ЕС Каей Каллас, сообщает South China Morning Post.

Согласно сообщению, Ван И сказал об этом во время продолжительной встречи с Каллас в Брюсселе. До сих пор МИД Китая неоднократно отмечал, что Пекин «не является стороной» этой войны. Потому чиновники ЕС были удивлены решительным заявлением министра иностранных дел. По данным источников, Ван И объяснил такую позицию тем, что «США переключат свое внимание на Пекин, если россия проиграет войну». В Брюсселе некоторые из дипломатов интерпретировали эти слова следующим образом: Китай не стремился к войне в Украине, однако ее затягивание может соответствовать стратегическим интересам страны до тех пор, пока США остаются вовлеченными в европейское направление.

Не секрет, что Китай поставляет кремлю многие компоненты для систем вооружения. Вместе с тем китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает москве. По словам дипломата, если бы это было правдой, то «этот конфликт уже давно бы закончился».

Однако эксперты считают, что на самом деле Пекин хочет руками и кровью Украины максимально ослабить путинскую россию. Не случайно китайские спецслужбы существенно усилили свою деятельность в рф.

РЕКЛАМА

298

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Таро-прогноз на 8 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Овнам — «Колесо Фортуны» и неожиданные перемены, Ракам — «Двойка Жезлов» и важное решение: Таро-прогноз на 8 июля

война

«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 июля. Фото Pixabay

Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля

Следующий материал
Новости партнеров