В то время как Запад призывает Китай использовать свое влияние на путина, Пекин «не хочет, чтобы россия проиграла войну против Украины». Именно так заявил министр иностранных дел Китая Ван И главе внешней политики ЕС Каей Каллас, сообщает South China Morning Post.

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Согласно сообщению, Ван И сказал об этом во время продолжительной встречи с Каллас в Брюсселе. До сих пор МИД Китая неоднократно отмечал, что Пекин «не является стороной» этой войны. Потому чиновники ЕС были удивлены решительным заявлением министра иностранных дел. По данным источников, Ван И объяснил такую позицию тем, что «США переключат свое внимание на Пекин, если россия проиграет войну». В Брюсселе некоторые из дипломатов интерпретировали эти слова следующим образом: Китай не стремился к войне в Украине, однако ее затягивание может соответствовать стратегическим интересам страны до тех пор, пока США остаются вовлеченными в европейское направление.

Не секрет, что Китай поставляет кремлю многие компоненты для систем вооружения. Вместе с тем китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает москве. По словам дипломата, если бы это было правдой, то «этот конфликт уже давно бы закончился».

Однако эксперты считают, что на самом деле Пекин хочет руками и кровью Украины максимально ослабить путинскую россию. Не случайно китайские спецслужбы существенно усилили свою деятельность в рф.

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