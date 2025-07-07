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Зачем нужен лак для ногтей в салоне автомобиля: необычный и полезный лайфхак

18:29 7 июля 2025
Лак для ногтей в авто поможет решить ряд проблем

Лак для ногтей — не только женский аксессуар. Многие водители держат его для решения неожиданных проблем, пишет «На пенсии».

Экспресс-ремонт царапин

Лак для ногтей поможет временно скрыть мелкие царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля. Важно подобрать цвет, максимально близкий к цвету авто. Это будет предотвращать ржавчину, пока вы не сможете провести полноценный ремонт. Благодаря широкой гамме лаков подобрать нужный оттенок обычно несложно.

Остановка трещин на лобовом стекле

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Бесцветный лак для ногтей может остановить распространение небольших трещин на лобовом стекле. Нанесите несколько слоев лака на трещину, чтобы зафиксировать ее, и чтобы она не шла дальше. Это временное решение, которое даст вам время добраться до СТО или заменить стекло. Принцип действия похож на остановку «стрелки» на капроновых чулках с помощью лака.

Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали, как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от солнечных лучей при высокой температуре, а также о том, как быстро в жару охладить сиденье и руль автомобиля.

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