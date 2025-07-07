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Зачем нужен лак для ногтей в салоне автомобиля: необычный и полезный лайфхак
Лак для ногтей — не только женский аксессуар. Многие водители держат его для решения неожиданных проблем, пишет «На пенсии».
Экспресс-ремонт царапин
Лак для ногтей поможет временно скрыть мелкие царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля. Важно подобрать цвет, максимально близкий к цвету авто. Это будет предотвращать ржавчину, пока вы не сможете провести полноценный ремонт. Благодаря широкой гамме лаков подобрать нужный оттенок обычно несложно.
Остановка трещин на лобовом стекле
Бесцветный лак для ногтей может остановить распространение небольших трещин на лобовом стекле. Нанесите несколько слоев лака на трещину, чтобы зафиксировать ее, и чтобы она не шла дальше. Это временное решение, которое даст вам время добраться до СТО или заменить стекло. Принцип действия похож на остановку «стрелки» на капроновых чулках с помощью лака.
Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали, как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от солнечных лучей при высокой температуре, а также о том, как быстро в жару охладить сиденье и руль автомобиля.253
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