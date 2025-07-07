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Овнам — «Колесо Фортуны» и неожиданные перемены, Ракам — «Двойка Жезлов» и важное решение: Таро-прогноз на 8 июля

19:04 7 июля 2025
Таро-прогноз на 8 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Астрологи составили финансовый гороскоп на 7 — 13 июля, а тарологи рассказали, что ждет людей 8 июля. Карты Таро предсказывают день неожиданных новостей, душевных открытий и смены перспектив, пишет slovofraza.com.

Козерог — Король Кубков
Козерогам сегодня стоит прислушаться к интуиции. Ваша эмоциональная зрелость позволит оказать поддержку другим. Не бойтесь выражать чувства — это ваша сила.

Водолей — Четверка Жезлов
Для Водолеев день принесет чувство завершенности и успеха. Отдохните и насладитесь моментом, вы это заслужили. Это идеальное время для укрепления личных связей.

Рыбы — Дама Жезлов
Рыбы сегодня полны харизмы и уверенности. Ваша инициативность и способность вдохновлять помогут добиться успеха. Не бойтесь брать на себя больше ответственности и вносить новизну.

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Овен — Колесо Фортуны
Овнов ждут неожиданные перемены. Будьте готовы к новому витку в жизни и не сопротивляйтесь судьбе. Отпустите старое, чтобы впустить новое.

Телец — Верховная Жрица
Тельцам звезды советуют сохранять спокойствие. Проведите день в созерцании, а не в активных действиях. Ваша невидимая вовлеченность сегодня сильнее любых поступков.

Близнецы — Повешенный
Близнецам важно пересмотреть отношение к обязательствам. Отпустите то, что давно стало грузом. Это позволит начать с чистого листа без страха и вины.

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Рак — Двойка Жезлов
Ракам предстоит принять важное решение, которое сыграет огромную роль в будущем. Прислушайтесь к себе, чтобы выбрать судьбоносный вектор развития.

Лев — Рыцарь Жезлов
Львам необходимо поработать над контролем эмоций. Направьте свою энергию на конструктивные цели, избегая поспешных решений и споров.

Дева — Четверка Кубков
Для Дев день может показаться однообразным, но он несет скрытую силу для внутренних поисков. Не отталкивайте события и задайте себе вопрос: чего вам не хватает?

Весы — Десятка Кубков
Весов ждет день гармонии и благополучия. Насладитесь общением с близкими и отдавайте любовь — она вернется вдвойне.

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Скорпион — Дама Денариев
Скорпионам стоит сосредоточиться на финансах и карьере. Стабильность и практичность сейчас важнее эмоций. Доверьтесь своему рациональному началу.

Стрелец — Четверка Мечей
Стрельцам желательно замедлить темп и восстановить силы. День располагает к уединению и внутреннему диалогу. Пауза поможет вернуть ясность ума.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.

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