Пять тысяч гривен на первоклассника: в Украине запускают программу «Пакет школьника»

В Украине, где ранее изменился формат «Пакета малыша», запускают новую выплату — «Пакет школьника». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня по инициативе Президента принимаем решение о запуске новой выплаты — „Пакет школьника“. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате. Получить „Пакет школьника“ сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Все будет удобно и просто. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за те вещи, которые необходимы для школы», — сообщил он.

Шмыгаль отметил, что выплата в 5 тысяч гривен никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

«Запуск „Пакета школьника“ — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине», — написал премьер.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно Министерство социальной политики разработало законопроект о введении единовременных выплат для украинских матерей.

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