Выплачивать сразу минимум 50 тысяч гривен: Минсоцполитики продвигает законопроект о поддержке рождаемости

Вследствие российского вторжения население Украины, по подсчетам ООН, сократилось на 10 миллионов человек. Чтобы улучшить ситуацию с рождаемостью, Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о введении одноразовых выплат для украинских матерей.

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Об этом говорится в законопроекте, которым планируется внести изменения в законодательство и увеличить стимулы для рождаемости. В частности, депутаты намерены увеличить материальную помощь.

Проектом акта предлагается реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка.

В частности, планируется:

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- оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7000 грн незастрахованным);

- предоставлять единовременную выплату в размере 50 000 грн всем женщинам, родившим ребенка (сейчас это 41 280 гривен);

- оказывать женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

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- предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

- оказывать помощь по уходу за ребенком «єЯсли» одному из родителей (опекуну) в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, определенном Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта.

При этом по-прежнему при рождении ребенка производится выдача одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша».

В Минсоце надеются, что законопроект создаст условия для преодоления отрицательных демографических тенденций, в частности приведет к росту рождаемости и побудит сочетать материнство с обучением и занятостью, чему поможет предоставление помощи в дородовой и послеродовой периоды.

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Заметим, инициаторы законопроекта отмечают, что его реализация потребует дополнительных расходов бюджета, но суммы не называют. При этом другой вариант законопроекта о поддержке роста рождаемости в Украине потребует дополнительно порядка 80 млрд грн ежегодно.

Фото Pixabay

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