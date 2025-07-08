Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары

Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 8 июля Николаев атаковали российские дроны. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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После взрывов в Николаеве произошел пожар. Около 2:29 мэр города Александр Сенкевич сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.

Еще одним городом, который атаковали российские захватчики, стали Сумы. Вечером 7 июля российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«Армия рф нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения», — сообщил Григоров.

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В то же время в АО «Сумыоблэнерго» отметили, что на предприятии начались восстановительные работы.

«Энергетики АО „СУМЫОБЛЭНЕРГО“ делают все возможное, чтобы свет победил!» — добавили энергетики.

Также россияне били по Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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«В Марганецкой громаде Никопольского района пострадал 36-летний мужчина. Ранение он получил из-за атаки FPV-дроном. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Поврежден дом. Продолжает агрессор бить беспилотниками и по Синельниковщине — Межевской, Великомихайловской и Маломихайловской громадах. За вечер там произошло несколько пожаров. Повреждены частные дома, авто» , — написал он.

Кроме того, 20 человек пострадали от вражеской атаки россии по Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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«Всего за сутки оккупанты нанесли 503 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Войска россии совершили 5 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Новоданиловке. 337 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Балабино, Малокатериновку, Нижнюю Хортицу, Степное, Каменское, Гуляйполе, Доброполье, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное. 8 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Гуляйполе, Малую Токмачку и Щербаки. 153 артиллерийских удара нанесены по территории Степного, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новопавловки. Поступило 64 сообщения о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей, административных зданий», — говорится в сообщении.

Также враг продолжает нести урон на полях боев. В частности, за последние сутки бойцы ВСУ уничтожили более тысячи россиян, а также 41 артиллерийскую систему и 172 БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее вражеские дроны атаковали Харьков.

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