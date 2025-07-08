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Цены на курятину и говядину выросли: как и почему изменится стоимость мяса к осени
Еще весной в Украине было зафиксировано заметное увеличение роста цен на мясо и мясную продукцию. Однако и летом ситуация также не улучшится, более того, стоит ожидать еще большего подорожания, хотя и довольно умеренного — на 5−7% к осени.
Об этом в своем аналитическом материале сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса. Причин такого роста будет две, но обе будут нести объективный характер, что делает подорожание весьма вероятным.
Так, за последний месяц на рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. В частности, говядина подорожала на 6% (до 336 грн/кг), куриное филе — на +11%, бедро курицы — на 28%, а тушка курицы — на 25%. Цена свинины осталась почти без изменений.
«Существенное удорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма. Говядина дорожает на фоне ограниченного предложения и компенсации себестоимости В ближайший месяц цены на мясную продукцию будут относительно стабильными, однако есть риски того, что за счет стоимости кормов, уменьшения поголовья свиней и КРС, цены могут к концу лета увеличиться еще на 5−7%», — прогнозируют аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса.
Заметим, что по данным портала «Минфин» подорожание сала, начиная с весны, оказалось куда более умеренным — с 239 гривен в марте до 243,5 гривен в июле, или всего 2%.
В то же время, по мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены на мясо летом могут даже несколько опуститься.172
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