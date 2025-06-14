Продолжится ли рост цен на свинину: что говорят производители популярного продукта

Свинина стала одним из продуктов, который весной заметно подорожал, причем это касается всей цепочки — от производства до торговли. Так, в марте живых свиней покупали по 78 гривен за килограмм, в начале лета же цены составили 92−94 гривни.

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Об этом сообщают аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины», ссылаясь на данные исследования рынка. Так, первые торги лета прошли в среднем именно по этим ценам для большинства операторов или небольшой коррекцией на 0,5−1 грн/кг для отдельных игроков рынка.

Как подчеркнули аналитики Ассоциации, закупочные цены остались относительно устойчивыми в первой половине июня, колеблясь в пределах 92−94 грн/кг, хотя присутствуют как более высокие, так и более низкие предложения. Последние, в частности, касаются реализации животных худших кондиций.

Также благодаря положительному изменению цен на востоке и юге, где недостаток живца ощущается острее, среднерыночная отметка остановилась на уровне 92,8 грн/кг, что на 0,3% выше, чем неделей ранее.

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Что касается цен в будущем, в Ассоциации «Свиноводы Украины» отмечают, что Зеленые праздники для рынка мяса прошли практически незаметно, поэтому мясопереработчики в большинстве своем не ожидают всплесков потребительской активности в ближайшее время и роста цен. Часть надеется, что улучшение погодных условий и приближение сезона отпусков позволит оживить торговлю и избежать отказов/возвратов конечного звена реализации.

«Вместе с тем заготовители готовятся к усилению давления сезонных факторов на предложение свинины. Хотя отзывы и настроения представителей переработки пока отличаются, большинство склонны считать, что цены закупки на грядущих торгах не изменятся, ведь стабильно малоактивную реализацию сбалансирует сдержанное предложение кондиционного живца», — отмечают аналитики Ассоциации, добавляя, что пока роста цен на свинину и продукты ее переработки украинцам опасаться не стоит.

Заметим, что именно с весны в Украине начали особенно заметно расти цены не только на свинину, но и на многие другие продукты, товары и услуги.

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Фото: pixabay

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