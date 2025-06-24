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Мясо в Украине становится все дороже: есть ли шанс дождаться падения цен
С весны цена на мясо в Украине продолжает расти, угрожая превратить данный продукт в предмет роскоши. Относительно доступными продолжают оставаться курятина и свинина.
Об этом в эфире «Мы — Украина» заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, цены растут на все виды мяса без исключения, и на то есть причины.
Так, по его словам, говядина стоит уже более 330 грн за килограмм, курятина тоже поднялась в цене, более или менее стабильной в цене остается свинина, но тоже достаточно дорогая. Это эксперт объяснил снижением поголовья по причине военных действий.
«Что касается курятины, здесь в большей степени оно входит в себестоимость производства, среди прочего — удорожание комбикормов, используемых при вскармливании птицы. Ну и дальше — те же составляющие, что мы их перечисляли при обсуждении цены на хлеб, они переводятся и на цену по мясу птицы», — поясняет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
Действительно, по данным портала «Минфин», куриная тушка выросла в цене с 85 грн за 1 кг в январе до 120 грн на 23 июня, бедро за 2 месяца (с 23 апреля) добавило 23 гривны на каждом килограмме, а филе и вовсе 30 гривен.
Для сравнения, килограмм свиной грудинки с 23 апреля подорожал всего на 2 гривны — до 213 гривен, килограмм говядины на гуляш — 10 гривен.
В то же время, как считает Денис Марчук, цены на мясо в Украине в ближайшее время могут пойти вниз.
«Возможно, в летний период времени произойдет небольшое уменьшение цены, потому что в сезон предложений будет больше, так же, например, цены на яйца, которые уже начинают опускаться, потому что будет больше предложений от домашних хозяйств», — отметил эксперт.
Как ранее заявляли в Ассоциации «Свиноводы Украины», пока нет объективных причин для роста цен на свинину.89
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