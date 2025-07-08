В июне 2025 года украинцы зарегистрировали 20,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были импортированы из-за границы. Этот показатель на 8,8% меньше, чем в мае текущего года, но почти на 10% превышает показатели июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

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Лидеры импорта

Volkswagen продолжает удерживать лидерство среди импортируемых марок. Второе место занимает Audi, а замыкает тройку лидеров японский Nissan. В десятку самых популярных брендов также вошли Tesla, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Skoda и KIA.

Топ-10 моделей подержанных автомобилей, импортируемых в июне 2025 года:

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1. Volkswagen Golf

2. Skoda Octavia

3. Volkswagen Tiguan

4. Tesla Model Y

5. Audi Q5

6. Tesla Model 3

7. Nissan Leaf

8. Volkswagen Passat

9. Renault Megane

10. Nissan Rogue

Средний возраст импортируемых в июне легковых автомобилей снизился с 9,6 до 8,9 лет, что свидетельствует о тенденции к ввозу более «молодых» автомобилей. Кроме того, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился несколькими премиальными автомобилями: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini и 5 Maserati.

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