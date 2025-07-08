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В лидерах — «немцы»: названы самые популярные свежепригнанные авто на украинском рынке
В июне 2025 года украинцы зарегистрировали 20,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были импортированы из-за границы. Этот показатель на 8,8% меньше, чем в мае текущего года, но почти на 10% превышает показатели июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Лидеры импорта
Volkswagen продолжает удерживать лидерство среди импортируемых марок. Второе место занимает Audi, а замыкает тройку лидеров японский Nissan. В десятку самых популярных брендов также вошли Tesla, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Skoda и KIA.
Топ-10 моделей подержанных автомобилей, импортируемых в июне 2025 года:
1. Volkswagen Golf
2. Skoda Octavia
3. Volkswagen Tiguan
4. Tesla Model Y
5. Audi Q5
6. Tesla Model 3
7. Nissan Leaf
8. Volkswagen Passat
9. Renault Megane
10. Nissan Rogue
Средний возраст импортируемых в июне легковых автомобилей снизился с 9,6 до 8,9 лет, что свидетельствует о тенденции к ввозу более «молодых» автомобилей. Кроме того, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился несколькими премиальными автомобилями: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini и 5 Maserati.
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