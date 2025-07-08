Есть высокие шансы сорвать джекпот: кому звезды обещают в июле богатство

Вторник, 8 июля — день мощной творческой энергетики, когда рекомендуется переходить от слов к делу. Особенно не стоит сидеть «сложив руки» представителям трех знаков зодиака, ведь у них есть все предпосылки для того, чтобы начать жить более качественной и богатой жизнью в июле, считает астролог Елена Максимова.

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«Июль — это время успеха и побед. Трудолюбивые и упорные откроют для себя новое направление деятельности, которое позволит хорошо заработать. Ваша энергия будет сама притягивать доход. Июль дает возможность масштабироваться. Вас могут повысить на работе. Девы, Весы и Водолеи сорвут настоящий джекпот. Вам предложат выгодные условия сотрудничества, встретятся надежные наставники и учителя. Хорошо заработать удастся тем, кто занимается торговлей. Появится шанс доказать себе и другим, что ты можешь зарабатывать не только быстро, но и стратегически. Звезды толкают в сторону фриланса, стартапов», — считает она.

Водолей

Деньги сами будут идти в ваши руки. Не отказывайтесь от дополнительных обязанностей и доверьтесь судьбе! Июль идеален для обновления пространства (мебель, декор), что повысит вашу производительность. Удастся найти идеальную квартиру для аренды или покупки. Выбирайте ее по красоте, а не только по удобству — душа подскажет правильный выбор.

Дева

В июле ваша изобретательность принесет значительные доходы. Не оставляйте свое хобби — оно поможет удвоить заработки, открывая путь к богатой жизни и карьерному росту. Возможен переезд. Покупку авто отложите до конца месяца. Зато удачной будет покупка техники, например наушников или планшета.

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Весы

В июле стратегическое мышление — ваш главный финансовый козырь. Не суетитесь, играйте вдолгую и прислушивайтесь к советам близких. Труд с самого утра принесет плоды, а ваш энтузиазм заметит начальство, что обещает повышение и рост зарплаты. Месяц богат подарками, возможно, даже повезет приобрести дом по выгодной цене.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле 2025 года.

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